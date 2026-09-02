Хърватски художници представят съвместна изложба в Пловдив

Съвместна изложба на хърватските художници Федор Фишер и Ивана Фишер ще бъде открита тази вечер, 2 септември, в Галерия „Пловдив“.

Експозицията започва в 18 часа в галерията на ул. „Авксентий Велешки“ 20, в сградата на Общинския съвет.

Федор Фишер ще представи свои живописни произведения, а Ивана Фишер – колажи и живопис. Събитието се организира съвместно от Националната общност на българите в Република Хърватия и Дружеството на пловдивските художници.

Изложбата е част от проекта „По стъпките на Щросмайер“ на Националната общност на българите в Република Хърватия.

На откриването се очаква да присъстват председателят на Българската общност Рашко Иванов, председателят на Дружеството на художниците в Загреб Томислав Бунтак, който е и автор на проекта „По пътя на Щросмайер“, както и художници, колеги и приятели на авторите.

Йосип Налис ще прочете рецензия за изложбата, а музикалната част на вечерта ще бъде поверена на пловдивски музиканти.

Събитието събира в Пловдив представители на българската общност в Хърватия и хърватската художествена сцена в рамките на културния проект, посветен на връзките между двете страни.