Полицейските коли да бъдат оборудвани с дефибрилатори, а органите на реда да могат да оказват първа помощ. Такива промени в Закона за здравето анонсираха днес от парламентарната група на Прогресивна България”.

“Всяка година 10 000 души загиват от сърдечен арест. Ако веднага има дефибрилация 60-70% биха били спасени. В Европа това е широко застъпена практика. На спешните медици им отнема между 8 и 12 минути да стигнат до мястото на произшествието, а практиката показва, че органите на МВР пристигат първи”, посочи заместник-председател на Комисията по здравеопазването Георги Илиев народният представител.

Колите на полицията ще бъдат оборудвани поетапно, като техният брой е над 2300. В тях се включват не само автомобилите на “Пътна полиция”, но и на “Охранителна полиция”, главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“ (ГДЖСОБТ) и “Гранична полиция”. Финансиране ще се търси по линия на държавния бюджет и от Фонда за пътна безопасност, уточни депутатът.

От Българския Червен кръст (БЧК) имат готовност да започнат обучение на служителите на МВР.