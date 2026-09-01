Апелативният съд остави гаранцията от 3000 евро на обвинения за отравянето на осем лешояда

Пловдивският апелативен съд потвърди паричната гаранция в размер на 3000 евро за 36-годишния Лальо Бичев от Карлово, обвинен за отравянето на осем защитени лешояда и един гарван в района на Национален парк „Централен Балкан“.

Обвиняемият обжалва размера на определената му гаранция, но апелативните магистрати не уважиха жалбата му. Според съда по делото е налице обосновано предположение, че именно той е извършил престъплението, за което е привлечен към наказателна отговорност. Според прокуратурата по разследването има свидетел, който твърди, че лично е видял Бичев да поставя отрова върху трупно месо.

Обвиненият за отравянето на лешоядите остава в ареста

Съдебният състав е отчел представените документи за кредити и семейни задължения, но е посочил, че липсват достатъчно данни за доходите на обвиняемия. Поради това магистратите не са намерили основание да намалят определената гаранция. Решението е окончателно.

Разследват отравянето на осем защитени лешояда

При случая в района на местността Шипченска мандра бяха открити мъртви осем лешояда от защитени видове, както и гарван. Според разследващите отровната примамка е била поставена в труп на говедо.

Законът предвижда за подобно престъпление до пет години лишаване от свобода и глоба между 5000 и 20 000 лева.