Нов график за миене и почистване обхваща и парковете и детските площадки в Пловдив



Цар-Симеоновата градина ще се мие всяка седмица, когато метеорологичните условия позволяват това. Мярката е въведена по разпореждане на заместник-кмета по екология и здравеопазване Иван Стоянов и е в сила от 1 септември.

„Цар-Симеоновата градина е сърцето и визитната картичка на Пловдив. Всеки ден през нея минават хиляди пловдивчани и гости на града, затова тя трябва да бъде не просто поддържана, а да изглежда така, както заслужава едно от най-разпознаваемите места на Пловдив. Седмичното миене на алеите и настилките ще помогне да пазим градината чиста и приветлива през цялата година“, посочи Иван Стоянов.

Още на 2 септември служители на ОП „Градини и паркове“ извършиха основно измиване на Цар-Симеоновата градина. С маркучи и вода работниците премахнаха ръчно натрупаните замърсявания и петна от настилките в централния парк. Предстои тази нощ екипи на ОП „Чистота“ допълнително да изметат машинно всички алеи и да ги измият с водни дюзи.

По разпореждане на заместник-кмета от 1 септември е въведен и график за миене на всички паркове и детски площадки в Пловдив.

„Това са места за разходка, срещи, почивка и игра. Искаме хората, които идват тук, да усещат грижата за парковете още с първите си крачки, затова въвеждаме график и ще следим той да се изпълнява. С последователен подход ще можем да реагираме по-бързо и да поддържаме обществените пространства в по-добро състояние“, допълни Стоянов.

Екипите на ОП „Градини и паркове“ и ОП „Чистота“ продължават ежедневната си работа по поддържането на чистотата на улиците, парковете, зелените площи и обществените пространства в Пловдив.