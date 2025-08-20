ИзбориКварталиНовини

Над 2 милиона лева са нужни за довършването на новия храм в Тракия

2 милиона 150 хиляди лева са необходими за довършването на новия православен храм „Св. цар Борис“ в Тракия. Това стана ясно при днешната визита на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов в Пловдив. Той бе посрещнат от Николай Пловдивски в строителния обект в гъсто населения жилищен район, който скоро трябва да се превърне в действаща църква.

До този момент в реализирането на проекта са инвестирани 2 милиона лева, осигурени от държавата. Бойко Борисов заяви пред митрополита, че ще съдейства за отпускането на още толкова, за да бъде завършен напълно храмът.

 

