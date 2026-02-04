АртГрадътНовини

НБ „Иван Вазов“ представя изложба на студенти

Изложба от 15 художествени произведения на студенти от Педагогическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ е подредена в Конферентната зала на Народна библиотека „Иван Вазов“. Младите творци са от специалностите „Графичен дизайн с реклама“ и „Педагогика на обучението по изобразително изкуство“ към катедра „Естетическо възпитание“. 

Експозицията представя творческите постижения на студентите в богата палитра от живописни, графични, приложно-декоративни и дигитални произведения, както и моливни рисунки. Сред участниците в изложбата има както първокурсници, така и студенти, които ще завършат още тази година.

