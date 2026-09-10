Денонощните магазини в Пловдив: адресите, които не затварят

Денонощните магазини са онези малки градски спасители, които са насреща точно когато имаме нужда от тях. Но днес представата за тях постепенно се променя. Те вече не са само място за няколко основни продукта в последния момент, а могат да предложат доста повече – от прясно приготвена храна и десерти до продукти за дома и домашните любимци, както и да се превърнат в своеобразна социална точка за хората от квартала.

В Пловдив има няколко адреса, които си струва да знаете, ако искате да имате удобен магазин под ръка по всяко време.

2 плюс 2 – удобният магазин с вкус към детайла

Сред тях е 2 плюс 2, който има два обекта в Пловдив – на ул. „Пещерско шосе“ 28 и бул. „Освобождение“ 37. Концепцията не е като тази на стандартния супермаркет, а по-скоро на удобен магазин, в който можете да намерите всичко необходимо за дома, храната и дори за домашните любимци.

Отличителна част от бранда е собствената кулинарна работилница „Вкусно творим“, която предлага торти за различни поводи, сандвичи, пици, закуски и десерти. Асортиментът се променя и според сезона – през лятото например се появява гръцки гирос, а през есента – pumpkin spice latte, насочено към по-младата публика.

Първият обект на 2 плюс 2 е в Севлиево, където се намира и кулинарната работилница. Идеята на бранда е да не се превръща в масова верига, а да остане удобният магазин с фокус върху качеството пред количеството – място за ежедневните покупки, но и социална точка в квартала, където може да похапнете нещо приготвено на място или да опитате актуалното сезонно предложение.

2 плюс 2 Удобният Магазин

Пловдив

ул. „Пещерско шосе“ 28

бул. „Освобождение“ 37

Facebook: 2plu2plovdiv

Instagram: dveplusdve

Point 24/7 – от първия денонощен магазин в Кючука до днес

Историята на Point 24/7 започва през 2009 г. на ул. „Стефан Стамболов“, когато в Кючука практически няма подобен формат. Основателят му познава квартала добре, израснал е там и решава да създаде магазин, който да работи, когато останалите вече са затворили. Така Point 24/7 се превръща в първия денонощен магазин в Кючука. В началото асортиментът е концентриран основно върху алкохол, цигари и пакетирани стоки, норемето обаче и клиентите, и градската среда се променят, а заедно с тях се променя и магазинът.

Днес Point 24/7 предлага значително по-богат асортимент – от алкохолни и безалкохолни напитки до пакетирани храни, ядки, снакс, шоколади и други продукти за късните часове. Специално място продължават да заемат продуктите за ценители – различни видове уиски, ром, джин, вина и специализирани тютюневи изделия.

Повече от 15 години след началото Point 24/7 вече има няколко познати адреса в Пловдив, сред които денонощният обект на ул. „Богомил“ №50 и три локации в Кючук Париж, които работят до полунощ. Историята на бранда е и пример как един квартален магазин може да се променя заедно с клиентите си, без да губи основната си идея – да бъде там, когато другите вече са затворили.

Point 24/7

Пловдив

ул. Богомил 50 – денонощен

ул. Скопие 4

ул. Димитър Талев 78

ул. Никола Вапцаров 132 А

Facebook: point247

Instagram: point24seven

Денонощни магазини в Капана

Когато говорим за нонстоп обекти, няма как да пропуснем и няколко от местата в самото сърце на Града под тепетата. Те са особено удобни за хората, които са в центъра в малките часове на денонощието и внезапно се окажат в нужда от нещо за хапване или пиене.

Един от тях се намира точно срещу Джумая джамия, друг – при спирката на Тунела север, а сред познатите на пловдивчани места е и „Локалчето“, точно на площад „Марукян“, по-известен като Широкото.

Защото Пловдив е град, който не си ляга рано, а хубавото е, че има места, които го разбират.