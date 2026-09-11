ЦИК определи сроковете за назначаване на секционните комисии

Консултациите между партиите и коалициите при кметовете трябва да приключат до 19 септември

Централната избирателна комисия прие правилата за назначаване на секционните избирателни комисии за изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври. Процедурата вече е в ход, като до 19 септември кметовете на общини трябва да проведат консултации с парламентарно представените партии и коалиции.

Партиите разпределят местата

По време на консултациите формациите правят конкретни предложения за основните и резервните членове на секционните комисии.

Ако някоя партия или коалиция не предложи необходимия брой хора или изобщо не направи предложения, свободните позиции ще бъдат разпределяни чрез жребий между останалите политически сили според правилата.

До 24 септември кметовете трябва да изпратят в районните избирателни комисии протоколите от проведените консултации – както при постигнато съгласие, така и когато партиите не са се договорили.

Секционните комисии ще са готови до 9 октомври

РИК трябва да назначат секционните избирателни комисии до 9 октомври.

След тази дата промени в състава ще бъдат възможни само при конкретни обстоятелства – трайна фактическа невъзможност за изпълнение на задълженията, несъвместимост по Изборния кодекс, смърт или неявяване на член в изборния ден.

Подвижни секции при поне 10 заявления

Подвижни секционни избирателни комисии ще се създават със заповеди на кметовете, когато са подадени най-малко 10 заявления от хора с трайни увреждания, които не могат да гласуват в изборното помещение.

Заявленията трябва да бъдат подадени до 10 октомври. В една подвижна секция ще могат да гласуват до 30 избиратели.

Комисии ще има и в болници и затвори

До 23 октомври, или 48 часа преди изборния ден, РИК трябва да назначат и секционните комисии в лечебни заведения, домове за стари хора, социални институции, затвори и следствени арести.

Секции могат да бъдат образувани и на плавателни съдове под българско знаме, когато ръководителите на съответните места са ги разкрили и има поне 10 избиратели, които ще гласуват там.