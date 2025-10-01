Вместо дървета – камъни, а сянката – само спомен

Дърветата изглежда ще бъдат само мираж в Пловдив. Триъгълният остров до една от най-натоварените спирки в града – на ул. „Гладстон“ до ГДК „Борис Христов“ загуби единственото си дърво. Растение, което даваше сянка и малкото останал чар на мястото, обградено от шумното автомобилно движение.

Старата черница бе отсечена преди няколко дни, но по-притеснително е какво се случва оттогава насам. Вероятно е дошло времето на дървото, макар и винаги само да подозираме за съдбата им, тъй като както бивши и настоящи директори, политици от управлението и опозицията са съгласни – в „Паркове и градини“ се работи на парче, а не се следва цялостна политика към зелената система. Но след отсичането на това дърво, редно е да бъде посадено друго, подходящо за климата и средата в Пловдив.

Това изглежда няма да се случи – островчето пред Градския дом на културата се засипва с някаква дизайнерска концепция на бели и сиви камъчета, които ще създават чудесна атмосфера и температура за пловдвичани на това място. За цвят са подредени и няколко малки саксии. Растения, чието развитие ще отнеме години – вместо да се поставят млади, но вече добре развили се дървета.

Не бива това да е начинът за оформяне на градската среда в горещия през по-голямата част от годината Пловдив. Дърветата са важна част от града – оформянето, освен неудобство, превръща общественото пространство в града в един голям суров паркинг край някой хипермаркет за строителни материали. Уви, това е поредното доказателство, че вместо при премахване на едно болно дърво да засадим две здрави, то в града те ще изчезват, постепенно ще са само мираж, а градът ще е една голяма пустиня. С хубави, бели камъчета.