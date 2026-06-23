Дългогодишният пловдивски репортер и PR специалист почина внезапно на 58-годишна възраст

На 58-годишна възраст внезапно почина журналистът и PR специалист Ели Куманова. Тъжната вест съобщиха от Народна библиотека „Иван Вазов“ в Пловдив, където тя работеше през последните години.

Елка Куманова, позната на колегите и приятелите си като Ели, оставя след себе си дълъг професионален път, свързан с журналистиката и обществения живот на Пловдив. През годините тя работи в различни регионални медии, сред които вестниците „Марица“ и „Стандарт“, както и в БНР Радио Пловдив, където отразяваше обществено значими теми, местна политика и събития от живота на града и региона.

По-късно продължи професионалното си развитие в сферата на връзките с обществеността като пресаташе на Община Стамболийски.

Активно участваше и в живота на журналистическата общност като член на пловдивската колегия на Съюза на българските журналисти.

„С огромна болка в сърцето споделям, че моята майка вече не е сред нас. Тя беше изключителен човек – умна, силна, добра и безкрайно всеотдайна. Беше не само най-прекрасната майка, но и мой приятел, моя опора и човекът, който винаги намираше начин да помогне на всички. Подкрепяше, даваше съвети, вдъхваше спокойствие и обичаше с цялото си сърце. За мен тя беше пример какъв човек трябва да бъдеш в живота – честен, човечен и добър. Загубата ѝ оставя огромна празнина, която нищо не може да запълни, но любовта ѝ и всичко, което ни даде, ще живее завинаги в нас. Ще се сбогуваме с нея на 25.06 от 10:00 ч. Всеки, който желае да ѝ отдаде последна почит, е добре дошъл да я изпрати по нейния последен път. Почивай в мир, мамо. Обичаме те и ще те носим в сърцата си завинаги“, сбогува се с Ели дъщеря й Миа.

„Екипът на Народната библиотека изказва своите най-искрени съболезнования на семейството и близките на Елка Куманова. Почивай в мир, мила Ели, обичаме те“, написаха от културната институция.

Колеги я помнят като отдаден професионалист, коректен човек и добронамерен събеседник, който умееше да печели доверието и уважението на хората около себе си.

Поклонението и погребението ще се състоят на 25 юни от 10:00 часа в Траурен парк „Север“ на Рогошко шосе, парцел 226.

Екипът на „Под тепето“ изказва искрени съболезнования на семейството, близките, приятелите и колегите на Ели.

Поклон пред паметта й.

