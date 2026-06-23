Обвинен за участие в престъпна група напусна съдебната зала без мярка

Пловдивският апелативен съд отмени взетата от Окръжен съд – Пловдив мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо Н. И. и го освободи без мярка.

На Н. И. е повдигнато обвинение за участие в организирана престъпна група, създадена с цел извършване данъчни престъпления и престъпления против околната среда.

Апелативният съд счита, че не е налице обосновано предположение обвиняемият да е съпричастен към разследваното престъпление. Несъмнено е установено, че е работел по трудов договор с български работодател като международен шофьор. От справката в Търговския регистър е видно, че той никога не е бил вписван като управител на фирмата – работодател.

Н. И. е заявил при разпита си, че е наемен работник, а работата му е да превозва това, което му е натоварено от точката на натоварване до точката на разтоварване. Съдът прие, че не са налице доказателствата, които да оборват твърденията му и да подкрепят обвинителната теза, че чрез упражняваната от обвиняемия трудова дейност той е участвал в организирана престъпна група.

Съдът прие, че не са налице и каквито да е доказателства, които да създават съмнение дори, че Н.И. е знаел за предхождащи, съпровождащи или бъдещи противозаконни действия на други лица или заедно с тях да е планувал реализирането на такива деяния.

Н. И. е бил призован по телефона от разследващите, когато се е намирал извън страната, обещал е при завръщането си да се яви и доброволно се е явил за разпит. Апелативният съд смята, че няма опасност от укриване, тъй като тя не може да се основава само на предположение.

Обвиняемият беше освободен от съдебната зала, без да му бъде взета мярка за неотклонение, поради липса на обосновано подозрение в това, да е извършил престъплението, в което е обвинен.