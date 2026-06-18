Работници си оставиха ръцете при ремонт в Тютюневия град

Служители на строителна фирма буквално си оставиха ръцете при ремонт на тротоарна настилка в Тютюневия град. Бригадата разкопала пешеходната част от улица „Екзарх Йосиф“ още в края на април, за да бъдат положени нови подземни захранващи кабели до наскоро ремонтирана сграда в архитектурния ансамбъл. Два месеца по-късно работата все още не е приключила, но резултатът от нея е покъртителен.

Тротоарът остана на кръпки, като в едната му част съчетава циментови плочи с триредие паваж, както се правят новите настилки в сърцето на града от години, а другата е само от плочки. Разделителната линия е сложена точно на входа на многофункционален комплекс СКЛАД, в който в репетира пловдивската опера. Причината за тази естетическа вакханалия е недостиг на павета. На местата от тротоара, където има пътни знаци, е вървяло творческо снаждане според наличния материал, за да се избягват допълнителни усложнение.

Хората в района се оплакват, че ремонтът е продължил твърде дълго заради системното отсъствие на работниците от обекта. Техническо лице на място не се е появявало и по думите на засегнатите от дейностите се работило без проект.

Дали така трябва да се действа точно в тази градска зона, чието развитие всички очакваме от толкова години? Инфраструктурата наоколо е като след бомбардировка в мирно време, а дори частите, които се ремонтират, се изпълняват по начина, по който това се случи на улица „Екзарх Йосиф“.