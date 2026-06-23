Шарката по овцете и козите вдигна на крак институциите в Пловдивско

Областната епизоотична комисия: Полагат се всички усилия за овладяване на шарката по дребните преживни животни в Първомайско

„Полагат се всички усилия за овладяване на епидемията от шарката по дребните преживни животни в района на община Първомай. Това е първото огнище на болестта за последните близо пет месеца и се надяваме, че с общи усилия ще ограничим разпространението на заразата.“ Това заяви заместник областният управител на Пловдив Иванка Петкова по време на заседание на Областната епизоотична комисия.

Комисията поиска от общините в Пловдивска област да предприемат незабавни мерки за ограничаване на заразата. До всички кметове ще бъде изпратено писмо с указания за свикване на общинските епизоотични комисии и за предприемане на превантивни действия, които да спрат разпространението на болестта и да минимизират щетите.

Директорът на Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) – Пловдив, д-р Михаил Кръстев, обясни, че заболяването е установено в животновъден обект с 30 овце. Собственикът е подал сигнал до компетентните органи и е реагирал своевременно при появата на клинични симптоми, като е оказал пълно съдействие на ветеринарните власти.

Днес стана ясно, че заразата е тръгнала от незаконно сметище в района на град Първомай, където са били изхвърляни животински отпадъци и кожи. Екип на община Първомай в рамките на деня е ликвидирал сметището и е обеззаразил района.

Със заповед на Българската агенция за безопасност на храните в населените места на Пловдивска област се забранява придвижването и транспортирането на кози и овце, с изключение на тези, които се извозват директно към кланиците. Забранява се използването на сурово мляко, но то може да се предава като суровина за млекопреработвателните предприятия.

„Ако не ограничим заразата и се повтори ситуацията от миналата година, може да се наложи отново да се забрани пашата на животните през цялото лято“, предупреди д-р Кръстев.

Той призова кметовете да напомнят на животновъдите за необходимостта от стриктно спазване на мерките за биосигурност. Сред тях са ограничаване достъпа на външни лица, осигуряване на дезинфекционна площадка на входа на фермата, използване на предпазни облекла и калцуни от всички посетители, избягване на размяна на персонал, оборудване и транспортни средства между ферми, поддържане на карантинни помещения и наблюдение на новозакупени животни за минимум 21 дни, както и минимизиране на контактите между различни стада.

Определена е 5-километрова предпазна зона около огнището, в която влизат гр. Първомай и селата Поройна и Татарево.

В 15-километровата наблюдавана зона попадат населени места от общините Първомай, Асеновград, Садово, Димитровград и Братя Даскалови.

Предприети са мерки за контрол и ликвидиране на заболяването съгласно европейското и националното законодателство – хуманно умъртвяване и обезвреждане на всички заразени и контактни дребни преживни животни в обекта.

Заболяването не представлява опасност за хората, но при разпространение нанася значителни икономически щети.

БАБХ апелира стопаните към повишена бдителност. Редовната проверка на животните е от съществено значение. При всяко съмнение за шарка е необходимо незабавно да се уведоми ветеринарен лекар. Обявяването на болестта е задължително и изключително важно за ограничаване на разпространението ѝ. Сигнали могат да се подават денонощно на телефон 0 700 122 99.