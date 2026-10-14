„Ветеринарна парамедицина за диви животни“ в Природонаучния музей

Регионалният природонаучен музей – Пловдив ще бъде домакин на 22 октомври 2026 г. от 18:00 ч. на безплатна лекция, посветена на първата долекарска помощ, спасяването и възстановяването на диви животни. Специален гост ще бъде гл. ас. д-р Руско Петров от Спасителния център за диви животни на „Зелени Балкани“ – Стара Загора.

Лекцията „Ветеринарна парамедицина за диви животни“ ще представи алгоритми за първа долекарска помощ, протоколи за действие и институционалната рамка при спасяването на бедстващи диви животни.

Гл. ас. д-р Руско Петров е ветеринарен лекар, управител по научно-образователната и природозащитната дейност в Спасителния център за диви животни на „Зелени Балкани“ и преподавател в Тракийския университет. Заедно с него в Планетариума на музея ще гостуват и доброволци от екипа на Центъра, които ще споделят опита си в грижата за дивите животни.

По време на срещата посетителите ще научат как да реагират при откриване на ранено или бедстващо диво животно, какви действия да предприемат и какви грешки да избягват. Ще бъдат представени институциите, към които гражданите могат да подават сигнали, както и пътят на дивите пациенти от постъпването им в спасителния център до възстановяването и евентуалното им връщане в природата.

Специално внимание ще бъде отделено и на работата на Спасителния център за диви животни – на видовете пациенти, които постъпват за лечение, най-честите причини за бедственото им състояние и грижите, необходими за тяхното оздравяване.

Събитието ще предложи и възможност за близка среща с трима специални пернати гости: Хари – мишелов на Харис, Блага – кукумявка, и Миа – бенгалски бухал. Посетителите ще могат да научат повече за техния живот и особеностите на тези забележителни птици.

Дата: 22 октомври 2026 г. (четвъртък)

Час: 18:00 ч.

Място: Планетариум, Регионален природонаучен музей – Пловдив

Вход: Свободен