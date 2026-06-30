Търсят млади доброволци от Пловдив за нов граждански проект

Асоциация „Голям брат, Голяма сестра – България“ кани млади хора от Пловдив и областта да станат двигатели на промяната в своите общности, като се включат в проекта „Младежки гласове за доброволчество – International Volunteer Year 2026 (IVY2026)“.

През 2026 г., обявена за Международна година на доброволците, доброволци по целия свят ще бъдат в центъра на общественото внимание като хората, които ежедневно променят живота на другите със своето време, знания и съпричастност. По този повод Асоциация „Голям брат, Голяма сестра – България“ дава възможност на млади хора между 16 и 30 години не просто да се включат като доброволци, а да бъдат създатели на собствени идеи за положителна промяна.

Проектът „Младежки гласове за доброволчество – International Volunteer Year 2026 (IVY2026)“ ще обедини активни млади хора от Пловдив и региона, които ще преминат през поредица от обучения, ще работят в екипи и ще разработят собствени доброволчески микроинициативи в подкрепа на местната общност.

В периода юли – август участниците ще се включат в обучения, посветени на доброволчеството, солидарността, лидерството и планирането на граждански инициативи. След това, през септември и октомври, ще реализират свои идеи с подкрепата на екипа на организацията.

Кулминацията на проекта ще бъде на 5 декември – Международния ден на доброволчеството, когато в центъра на Пловдив ще бъде открита фотоизложба с истории и кадри от реализираните инициативи. Същия ден ще се проведе и публична дискусия, в която младите доброволци ще споделят своя опит и ще отправят послание към своите връстници за силата на гражданската активност.

Проектът е насочен към млади хора на възраст между 16 и 30 години от Пловдив и областта, които искат да развият умения за работа в екип, организиране на събития, комуникация и лидерство. Предишен доброволчески опит не е необходим – достатъчни са желание и мотивация за активно участие.

Участниците ще получат практически обучения, възможност да реализират собствена общественополезна идея, сертификат Youthpass, нови контакти и ценен практически опит. И не на последно място – ще станат част от едно от малкото младежки начинания в България, посветени специално на Международната година на доброволците 2026.

Крайният срок за кандидатстване е 15 юли 2026 г.

Повече информация и формуляр за кандидатстване:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrxWtlXKj1aGV_Vt-1OIh1dsbeF6Rzg_VUgAZElesWZRX4ZQ/viewform