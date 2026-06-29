„стАРТирай лятото“ се завръща с трето издание

Как изглежда едно лято, в което децата рисуват, строят, играят, разказват истории, откриват тайните на Стария град на Пловдив и създават нови приятелства? Именно това предлага третото издание на „стАРТирай лятото – творчески и образователни занимания със Старинен Пловдив“.

След успеха на първите две издания, през юли и август екипът на Общински институт „Старинен Пловдив“ отново кани децата и техните семейства да преоткрият античните обекти, възрожденските дворове и калдъръмените улици на Стария град през призмата на творчеството и познанието. Защото най-хубавите летни спомени се случват там, където има любопитство, въображение, срещи с изкуството и историята.

В продължение на два месеца през юли и август програмата ще предложи 11 безплатни събития, които превръщат културното наследство в място за игра, творчество и откривателство. Децата ще създават живи картини от билки и цветя, ще строят с LEGO, ще се срещнат с герои от детска книга, ще опитат силата на пантомимата и театъра, ще рисуват с акварел и ще се впуснат в разходки из Старинен Пловдив, където всяка улица разказва история.

Програмата започва на 1 юли с работилницата „Живи картини от билки и цветя“ в музейна аптека „Хипократ“. На 8 юли Малката базилика от Филипопол ще бъде домакин на LEGO работилницата „Слънчевият LEGO град“ с Таня Козалиева от Киндер кодер, в която участниците ще изградят модел на слънце и градинка, а след това ще го развият със собствените си идеи и въображение.

На 12 юли в Постоянната експозиция на Златю Бояджиев ще бъде представена детската книга „Изгубеният плаж“ – втората част от поредицата за Лиска на любимата детска авторка и илюстратор Петя Евлогиева. Историята проследява приключенията на Лиска, Ванката и Мечката и отправя важно послание за опазването на природата.

През юли програмата продължава с две различни срещи с изкуството. На 20 юли децата ще могат да се включат в работилницата за пантомима „Приказки без думи“ с Деница Гергиникова, а на 22 юли Николета Трендафилова ще поведе участниците на пешеходния тур „Художниците на Стария Пловдив“, който започва от Къщата на Верен Стамболян.

Август също предлага разнообразни инициативи. Събитието на 5 август ще разкрие „Тайните на възрожденските домове“ по време на пешеходен тур с начало в Балабановата къща. На 7 август отново ще се проведе работилницата за пантомима „Приказки без думи“, а на 11 август в Епископската базилика от Филипопол ще се състои LEGO ателието „Чудати LEGO създания“, в което децата ще изработят модели на кит, морско конче, октопод, змия и др.

На 14 август Постоянната експозиция на Златю Бояджиев ще бъде домакин на сладка работилница с шоколади „Гайо“ с водещ Валя Ангелова. На 20 август в Късноантична сграда „Ирини“ актьорът и режисьор Милан Ганев ще проведе театрална работилница за участници над 7 години. Финалът на третото издание ще бъде поставен на 28 август в Къщата на Верен Стамболян с творческата работилница „Акварелни вълшебства“ с художничката Мария Маккълок.

Всяко събитие е създадено така, че децата да учат чрез преживяване – да докосват, експериментират, общуват и творят. Така възрожденските къщи и античните обекти се превръщат в живи пространства, където историята, изкуството и въображението се срещат.

Всички събития са с вход свободен, като е необходимо предварително записване на посочените телефони или чрез формуляр за участие в събитието във фейсбук тук: https://www.facebook.com/events/1533618068439505/1533618091772836/

С третото издание на „стАРТирай лятото“ Общински институт „Старинен Пловдив“ продължава да развива една успешна инициатива, която предлага на децата най-ценното през ваканцията – време за игра, общуване, творчество и нови открития.