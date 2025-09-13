Събират средства за ученик с баща с ампутиран крак

Светлозар Дончев е самотен баща и диагностициран с рядкото съдово заболяване на Бюргер (Buerger’s Disease), което разрушава кръвоносните съдове и води до ампутации на крайниците. Преди да заболее Светлозар е имал сигурна и постоянна работа, с която е издържал и изхранвал семейството си. Заболяването обаче драматично променя живота му, правейки го нетрудоспособен с 91 % ТЕЛК.
Ситуацията на Светлозар допълнително се усложнява от факта, че животоспасяващата му терапия не се покрива от НЗОК, което го поставя в невъзможност да си осигури не само скъпоструващите медикаменти, но и основни и ежедневни нужди като храна и наем на жилището, където живее сам с 13 годишния си син.
В последната година положението на Светлозар значително се усложнява, тъй като заради заболяването му се налага да ампутират голяма част от пръстите на ръцете и краката му, както и дясното му стъпало. Поради тази причина вече близо една година Светлозар е напълно нетрудоспособен и той и синът му оцеляват буквално само и единствено чрез дарителски кампании.
В момента Светлозар и синът му Християн имат нужда от помощ и подкрепа, тъй като само след няколко дни е първия учебен ден, а те нямат средства не само за храна, наема на жилището, но и за тетрадки и учебни пособия. Благодарение на няколко татковци от Фейбук групата „Татковците на София“, която от години помага на Светльо и семейството му, са закупени нови дрехи и маратонки на Хриси. За да помогне на тежко болния самотен баща „Фондация дари-спаси живот“ прави дарителка кампания, чрез която да се съберат средства за учебни пособия на Християн, който ще бъде 6-ти клас, както и за храна, за наема на жилището им, който е в размер на 800 лв., за изравнителната сметка за парно в размер на 1800 лв., за ток, вода, както и за лекарствата и болкоуспокояващите на Светлозар, които са в размер на 1500 лв. Тежкоболния самотен баща и неговия син имат спешна нужда от 4500 лв., за да могат да покрият всички техни разходи и Християн да може пълноценно да тръгне на училище.
Обръщаме се с молба към всички хора с добри сърца за съпричастност към тежката житейска ситуация, в която е изпаднал Светлозар Дончев и 13 годишния му син Християн буквално всеки ден да се борят да оцеляват! Нека който с каквото може да помогне, а всяко направено добро се връща десетократно!
Сметките по които може да дарите средства и да помогнете на Светлозар Дончев и на сина му са:
IBAN: BG26SOMB91301036661102
BIC: SOMBBGSF
Титуляр: Светлозар Николов Дончев
Revolut: @svetloehzp
Телефон за връзка със Светлозар за помощ под формата на дрехи, храна и други дарения: 0877717471
247 коментари
Hello, Just now discovered the best online drugstore for cheap meds. If you need ED meds cheaply, IndiaPharm is very reliable. It has wholesale rates worldwide. More info here: https://indiapharm.in.net/#. Hope it helps.
Hello everyone, I just came across an awesome resource for affordable pills. If you want to save money and want meds from Mexico, this site is highly recommended. Fast shipping and it is safe. Take a look: https://pharm.mex.com/#. Appreciate it.
Hi guys, Just now came across a reliable online source for affordable pills. If you are tired of high prices and need affordable prescriptions, Pharm Mex is worth checking out. Great prices and very reliable. Visit here: this site. Hope this helps!
Greetings, I recently came across a useful website for affordable pills. If you want to buy ED meds cheaply, IndiaPharm is highly recommended. They offer secure delivery to USA. Check it out: https://indiapharm.in.net/#. Best regards.
Hello, Lately found an amazing online drugstore for cheap meds. If you want to buy ED meds at factory prices, this store is very reliable. It has secure delivery guaranteed. Visit here: cheap indian generics. Best regards.
Hello, Just now came across a great source from India for affordable pills. For those looking for ED meds at factory prices, this store is very reliable. They offer fast shipping to USA. Visit here: https://indiapharm.in.net/#. Best regards.
Hello, I just found the best source from India for cheap meds. If you need cheap antibiotics without prescription, IndiaPharm is very reliable. It has fast shipping guaranteed. Visit here: read more. Best regards.