До края на месеца пръскат срещу комари

От Общинско предприятие „Дезинфекционна станция” информират, че продължава стартиралата в началото на месец септември масова есенна дезакаризация /обработка срещу кърлежи/ на територията на Община Пловдив.

Днес ще се пръска в зелените площи на детски градини и ясли. В понеделник по график предстои работа в районите Централен, Западен и Тракия, а до края на идната седмица се планира работа и в Северен и Южен. В следващия уикенд, на 20 септември, отново ще се обработват площи в детски градини и ясли, след това през работните дни – в кварталите, а на 30 септември и 1 октомври в гробищните паркове.

При благоприятни метеорологически условия, в периода 15 – 19 септември 2025 г., специализираните екипи ще осъществят растителнозащитни дейности по розовите насаждения на територията на Пловдив. В периода 18 – 24 септември 2025 г., ще се извърши и дезинсекция срещу ларви на комари по поречието на река Марица и около преливника на Гребен канал, парк „Отдих и култура“.

Предвидено е обработките да се извършват в часовите диапазони: от 07:00 ч. до 14:30 ч. и от 22:00 ч. до 05:30 ч.

При неблагоприятни метеорологични данни (дъждовно и ветровито време), обработките ще продължат при следващ работен ден с подходящи за специфичната дейност условия.

Ще се използват биоциди, разрешени за употреба от МЗ, в съответната препоръчителна доза и концентрация.