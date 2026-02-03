Район „Западен“ си взе неправомерно използван имот

Комисия на район „Западен“, ръководена от кмета Тони Стойчева, извърши принудително изземване на имот – публична общинска собственост, разположен в началото на ул. „Орфей“, срещу комплекс „Корона“.

Имотът е бил отдаден под наем на фирма „Калиостро“ ЕООД от 1996 г., като договорите са подновявани многократно. Последното разрешение за ползване, издадено през 2019 г., е изтекло на 31 октомври 2024 г., като през този период теренът е ползван срещу месечен наем от 245,90 лв. без ДДС за паркоместа и търговски обект.

През юли 2025 г. Тони Стойчева издава заповед за изземване на имота, след като бившият наемател отказва да го предаде доброволно. Заповедта е обжалвана, но е потвърдена от Административен съд – Пловдив. Въпреки предоставения допълнителен срок за освобождаване, имотът не е предаден.

Това наложи предприемането на процедура по принудително изземване, включваща премахване на ажурна ограда и метална бариера, ограничаващи достъпа до терена. Паралелно с това район „Западен“ е завел допълнително дело за събиране на натрупаните задължения на фирмата-длъжник.

Районната администрация планира имотът да бъде обособен като паркинг за местодомуване на леки автомобили, предназначен за живущите в двата съседни жилищни блока. Предвижда се изработване на схема за 20 паркоместа, като ще бъде въведено платено паркиране чрез поставяне на скоби. До приключване на процедурите гражданите ще могат свободно да паркират на терена.

„От началото на мандата осъществяваме стриктен контрол върху търговските обекти, събираемостта на таксите и спазването на законовите процедури при отдаването под наем на общинска собственост. Предприети са действия и за други имоти, които се ползват нерегламентирано“, заяви кметът на район „Западен“ Тони Стойчева.