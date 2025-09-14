Район Западен кани пловдивчани на Ден на спорта

На 20 септември 2025 г. (събота) от 10:00 ч. на територията на Младежки център – Пловдив (Гребна база) ще се проведе #BEACTIVEDAY – спортна инициатива, част от Европейската седмица на спорта.

Тя се организира от Българска асоциация за здраве и фитнес (БАЗФ) със съдействието на Район „Западен“, Община Пловдив.

Какво включва програмата?

Разнообразни спортни тренировки

Състезания

Томболи и специални награди

#BEACTIVEDAY ще се проведе под мотото „ДВИЖИ СЕ. ВДЪХНОВЯВАЙ. ВКЛЮЧИ СЕ“.

„Искаме да мотивираме повече хора да водят по-активен начин на живот, защото спортът е здраве“, споделят организаторите. Те приканват пловдивчани да се включат, за да покажат заедно, че Пловдив е град на спорта и здравето.

Събитието е отворено за всички желаещи – без значение от възрастта или спортната подготовка. Всеки ще може да намери своето място в програмата и ще усети ползите от движението в приятна атмосфера.

За повече информация – https://www.facebook.com/bahf2010