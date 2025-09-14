Откриха и последния участък от АМ „Европа“

Последният участък от автомагистрала „Европа“ към Сърбия бе открит от министър-председателя Росен Желязков и други представители на правителството. С пускането му в експлоатация по цялото трасе от Граничния контролно-пропускателен пункт „Калотина“ до София ще се пътува по магистрален път.

Наред с това АМ „Европа“ поема огромния трафик, което носи допълнително спокойствие и облекчение за близките населени места, през които преди минаваше движението, коментираха представителите на властта на откриването. От правителството уточниха, че скоро предстои откриването и на нов участък от АМ „Хемус“. Това ще доведе не само до повече спокойствие, но и повече приходи за ТОЛ-системата, коментираха управляващите при прерязването на лентата.