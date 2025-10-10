Пожар в блок в Пловдив

Три семейства останаха без дом, няма пострадали. Общината обещава помощ

Пожар избухна този следобед в апартамент на последния етаж на блока над ресторант “Ривиера” на улица „Зефир“ 6 в район „Източен“. Сигналът е подаден в 16:23 ч., а на място пристигнаха четири екипа на пожарната и линейка.

Пламъците са тръгнали от подпокривното пространство и бързо са обхванали част от последния етаж. По първоначални данни са засегнати три апартамента. За щастие няма пострадали хора, но щетите са сериозни.

На място пристигнаха заместник-кметът на Община Пловдив Иван Стоянов и кметът на район „Източен“ Емил Русинов. Двамата разговаряха с обитателите на блока и предложиха съдействие от общината – временно настаняване и помощ при разчистването.

„Хората са уплашени, но са добре. Тази вечер ще останат при свои близки“, каза Стоянов.

Кметът Костадин Димитров благодари на пожарникарите за бързата реакция и увери, че общината ще помогне на пострадалите семейства. Причините за пожара се разследват.