Възрастна жена е пострадала при пожар в Тракия

09:08ч, четвъртък, 7 август, 2025


69-годишна пловдивчанка е настанена в болница за лечение с изгаряния по крайниците след пожар в апартамента, в който живеела. Огънят е тръгнал от кухнята, става ясно от съобщение на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. 

Пожарът в жилището ѝ в район „Тракия“ е пламнал в сряда следобед. На място са изпратени две пожарни коли с 2 екипа огнеборци, които са го потушили.

При инцидента е унищожен аспиратор в кухнята на апартамента, опушени са и стените на помещението, но останалата част от жилището е спасена.

