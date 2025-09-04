АктуалноГрадътЖивотНовини

Набират доброволци за почистването на опожарен апартамент в Пловдив

11:33ч, четвъртък, 4 септември, 2025
Кметът на Пловдив Костадин Димитров призова доброволци да се включат в почистването на опожарен апартамент в блок 258 в „Тракия“. Акцията ще се проведе на 7 септември от 10:00 часа, веднага след празничния ден на Съединението на България.

„Аз се ангажирам с възстановяването на дограмата с лични средства и с помощ в ремонта. Ще предложа на депутатите от ГЕРБ да дарят също от личните си средства и на общинския съвет да отпусне финансова подкрепа. Вярвам, че помощта в такива моменти крепи не само онези, които имат нужда от нея, а и онези, които протягат ръка. Нека помогнем“, написа Димитров във „Фейсбук“.

Кметът подчерта, че лично ще се включи в ремонтните дейности, а Общината ще съдейства институционално.

