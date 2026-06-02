Апелативният прокурор на Пловдив: Не съм оказвал натиск върху никого

„От една страна има отправени определени заплахи, а от друга има отправено изискване съпругата на въпросния апелативен прокурор да заеме точно определена позиция в системата на Министерството на вътрешните работи“. Това обяви пред журналисти по повод проверката срещу апелативният прокурор на Пловдив Тихомир Стоев вътрешният министър Иван Демерджиев, цитиран от агенция Фокус.

Той подчерта, че въпросът се от министъра на правосъдието, Висшия съдебен съвет, изпълняващия функциите главен прокурор и Инспектората към ВСС.

Преди това обвиненият от полицейски началник апелативен прокурор на Пловдив Тихомир Стоев категорично отрече, че го е правил в позиция пред БНТ.

„Категорично заявявам, че не съм оказвал неправомерен натиск върху никого“, се казва в негова позиция до БНТ по повод огласения от правосъдния министър Николай Найденов сигнал за на висш полицейски служител. Вече 30 г. работя в съдебната система и през цялата си професионална кариера съм изпълнявал задълженията си в съответствие със закона, принципите на независимост, обективност и професионална етика. Никога не съм си позволявал да упражнявам неправомерен натиск, принуда или друго незаконосъобразно въздействие спрямо когото и да било“, пише Стоев до националната телевизия.

По думите му като прокурор винаги е поддържал професионални отношения и добро институционално взаимодействие с МВР.

„Това сътрудничество е необходимо за ефективното изпълнение на законовите правомощия на двете институции в интерес на обществото и върховенството на закона. В този контекст съм провеждал множество служебни срещи с представители на МВР, свързани с координация и организация на съвместната работа“, подчертава Тихомир Стоев.

В заключение той изразява загриженост „от обстоятелството, че в рамките на кратък период от време бяха отправени публични обвинения и към други прокурори от района на Апелативна прокуратура – Пловдив“.

„Надявам се всички поставени въпроси да получат своя институционален отговор по законоустановения ред, така че магистратите да могат спокойно, независимо и отговорно да изпълняват своите служебни задължения“, заявява Стоев.