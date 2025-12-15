Кметът за Колежа: Процедурите не трябва да бъдат заобикаляни

Кметът Костадин Димитров излезе с позиция относно протеста на привържениците на Ботев Пловдив, който тази вечер ще завърши под прозореца на кабинета му в общината с искане за решение по възлагането на втория етап от строителството, което не се случва на фона на осигуреното финансиране за него. Градоначалникът подчертава, че процедурата е в активна фаза и етапите от нея не бива да се заобикалят. Призова за търпение, диалог и доверие в институциите.

„Уважавам правото на протест и разбирам мотивите на футболните фенове. Държа обаче да подчертая, че никога досега в Пловдив не е изграждана нова спортна инфраструктура с подобен мащаб. За стадион „Христо Ботев“ е обявена обществена поръчка за Етап 2 по реда на Закона за обществените поръчки, която е публична и достъпна за всички заинтересовани страни. Към момента процедурата е в активна фаза. Едва след като Комисията по избор вземе и обяви окончателно решение, може да се премине към следващ етап. Тези процедури не могат и не бива да бъдат заобикаляни. Не бива чрез натиск да се влияе на работата на Комисията. Община Пловдив работи законосъобразно, прозрачно и с ясната цел стадионите да бъдат довършени в интерес на целия град. Разбирам феновете и обществените очаквания. Призовавам за търпение, диалог и доверие в институциите. Общата ни цел е една – Пловдив да има завършена и качествена спортна инфраструктура“, се казва в позицията на Костадин Димитров.