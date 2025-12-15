Привържениците на Ботев Пловдив излизат на голям протест днес с искане в най-кратки срокове да бъде завършен стадион „Христо Ботев“. Недоволството започва пред Колежа в 17.30ч., като след това протестно шествие ще блокира движението по бул. „Източен“ и ул. „Богомил“, за да стигне до сградата на Общината. В 19 часа пред кметството жълто-черните ще настояват за решение по възлагането на втория етап от строителството, което не се случва на фона на осигуреното финансиране за него.

Първоначалната идея да се блокират кръстовищата на Чифте баня и Сточна гара няма да се реализира по решение на организаторите, за да не се затруднява движението в Пловдив и да не се разваля коледното настроение в града.

“ ПФК Ботев Пловдив не може и няма да мълчи повече. Въпреки проведените срещи, въпреки поетите публични ангажименти и въпреки осигуреното финансиране, кметът на Пловдив продължава да бездейства по довършването на стадион „Христо Ботев“. Обещанията, дадени в края на ноември, че до началото на декември ще има ясно решение за възлагането на втория етап от строителството, останаха поредните празни думи. Днес вече сме в средата на декември. Решение няма. Подпис няма. Комуникация няма“, заявиха от клуба в позиция от вчера.

„Това административно безхаберие поставя под реална и непосредствена заплаха завършването на нашия стадион и съществува риск Пловдив да загуби безвъзвратно осигурените средства. Ако това се случи, отговорността ще бъде ясна и персонална. ПФК Ботев Пловдив и хилядите му привърженици не могат да приемат съдбата на най-стария футболен клуб в България да бъде заложник на нехайство, протакане и управленска немощ. Подчертаваме ясно и категорично:

това изявление и предстоящите действия са изцяло аполитични. Те не обслужват партии, избори или политически проекти. Те защитават интереса на клуба, спорта и града“, се казва още в позицията.

Организаторите призовават както всички привърженици на Ботев да дойдат на протеста, за да се сбъдне голямата ни мечта – изцяло завършен стадион “Христо Ботев“, така и това да направят всички граждани, които са недоволни от управлението на града.