Пловдивската живописна школа: Среща на поколенията в галерия Капана

Дискусията „Разговори за изкуството и постиженията на Пловдивската живописна школа преди и сега“ ще се проведе в галерия Капана на 25 февруари, сряда, от 15.30ч. Събитието е част от образователната програма към проекта „ТрадАРТ – живописта преди и сега“. Кураторът Моника Роменска ще срещне художниците Атанас Хранов, Станимир Видев и Николай Кучков със студенти от втори и трети курс от факултет „Изобразителни изкуства“ в АМТИИ, водени от декана и преподавател по „История на изкуството“ проф. д-р Галина Лардева. На дискусията са поканени и всички пловдивчани, а входът е свободен.

Проектът „ТрадАРТ“, реализиран от Сдружение „Общество Арт Графос“, изследва трансформацията на пловдивския визуален код и приемствеността между поколенията. Експозицията, разположена на две нива в галерията, представя и изследва връзката между легендарните майстори от 60-те години и техните съвременни продължители- класиците Димитър Киров-ДиКиро, Георги Божилов-Слона, Йоан Левиев, Кольо Витковски и Георги Бояджиев-Бояджана и съвременните автори Атанас Хранов, Васил Стоев, Станимир Видев, Николай Кучков, Румен Жеков и Недко Итинов.

Концепцията е дело на двама куратори: изкуствоведа Пламена Димитрова-Рачева (която за съжаление наскоро напусна този свят) и Моника Роменска от ГХГ-Пловдив.

След успешната първа среща с ученици от НХГ „Цанко Лавренов“, фокусът сега пада върху студентите. Моника Роменска ще ги преведе през изложбения разказ чрез кураторски тур и среща-разговор с Атанас Хранов, Станимир Видев и Николай Кучков. Темите на дискусията включват: Поколенческите творчески връзки; Споделените тайнства в ателието; Съхраняването на художествената памет.

„Целта ни е младите творци да се усетят специални и да добият самочувствие в реалната си роля на наследници на утвърдената пловдивска школа“, споделя Моника Роменска.

Изложбата може да бъде разгледана до 22 март. Проектът се осъществява от Сдружение „Общество Арт Графос“ и се реализира като част от Календара на културните събития на Община Пловдив за 2026г., след провеждането на конкурс за кураторска концепция с фокус върху творците, оставили ярка следа в духовния живот на града.