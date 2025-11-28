Пловдив стартира първото издание на „Коледа в Пловдив“

Пловдив поставя началото на първото издание на „Коледа в Пловдив“ – ново мащабно и вдъхновяващо празнично събитие, което в периода от 28 ноември до 4 януари ще превърне централната част на града в сияйна коледна приказка с концерти, атракции, базар и впечатляващи преживявания за всички поколения.

Празничното начало ще бъде дадено на 1 декември, когато веднага след запалването на светлините на градската елха ще започне програмата на сцената пред Пощата на площад „Централен“. В 18:15 ч. парад и концерт на Военния духов оркестър на Съвместното командване на специалните операции ще внесат първите тържествени акорди, а в 18:30 ч. официалното откриване с участието на кмета на Пловдив г-н Костадин Димитров и представители на Фондация „Пловдив 2019“ ще даде старт на зимните празници в града. На сцената ще се представят някои от най-талантливите млади артисти. Малко след 19:00 ч. сцената ще посрещне и музикалния идол Дара Екимова, която ще даде начало на поредицата от големи концерти на събитието.

Първата седмица на „Коледа в Пловдив“ обещава силно начало с едни от най-обичаните български изпълнители. На 7 декември от 18:00 ч. за първи път в Пловдив невероятната Нели Петкова и Биг Бенд Пловдив ще представят съвместен коледен концерт със специалното участие на обичания актьор Виктор Калев. Малко преди тяхното представяне публиката ще се наслади на „Тайното шоу на…“ – впечатляващ спектакъл-изненада с артисти, които остават в тайна до появата им на събитието.

Сред водещите музикални акценти през декември са концертите на рок легендите „Сигнал“ на 13 декември, на Роби на 20 декември, както и съвместната изява на музикалните сензации Филип Донков и Александър Колев на 27 декември.

Празничните концерти ще продължат всеки петък, събота и неделя до 4-ти януари.

Коледната атмосфера в Пловдив ще бъде обогатена от впечатляващи тематични атракции – Асансьорът на Дядо Коледа, Каруселът – Коледна елха, творческата работилница „Гуш“ и Пощата на Дядо Коледа, както и уютни коледни къщички, предлагащи характерни сезонни вкусове, топли напитки и ароматно греяно вино.

През целия период ще се провеждат и театрални и балетни представления, творчески занимания, прояви на коледари и кукери и демонстрации на български и европейски празнични обичаи.

С първото си издание „Коледа в Пловдив“ цели да се утвърди като нов отличителен акцент в празничния календар на града – събитие, което обединява светлини, традиции, изкуство и музика в едно незабравимо зимно преживяване.

Програмa „Коледа в Пловдив“ – Част 1

28.11-07.12.2025Г.

01.12.2025 /Пoнеделник/

18:15 – Тържествен парад и концерт на Военния духов оркестър на Съвместното командване на специалните операции (СКСО)

18:30 – Официално откриване и концерт „Коледа в Пловдив“ с участието на Art Voices & Ивон Лочова /Център за изкуства „Зорница“- София/

19:00 – ДАРА ЕКИМОВА

05.12.2025 /Петък/

17:30 – Танцова формация към училище по изкуства „Кирил и Методий“ Пловдив

18:00 – Школа по модерно пеене с преподавател Венера Манчева към НЧ “ Христо Г. Данов-1904“

18:30 Школа по пеене при НЧ „Съвременник – 1986“ – Лилия Гатешка, Мария Банкова, Йоана и Бисерка Маринови

19:00 – Женски народен хор „Плетеница“ при Народно читалище „Съвременник-1986“



06.12. 2025 /Събота/

12:00 – Балет „Електра“

12:20 – Art Voices

18:00 – Art Voices

18:30 – The River Of Blues

07.12.2025 /Неделя/

12:00 – Art Voices

12:40 – Вокална група „Българка“ към НЧ „Цар Борис III и царица Йоанна-1931г.“

13:00 – Фолклорна формация „Жарава“ към НЧ „Младост- 1982“

17:30 – „Тайното шоу на…“

18:00 – Биг Бенд Пловдив

18:30 – Нели Петкова , Виктор Калев & Биг Бенд Пловдив

ВСЕКИ ДЕН от 11:00 до 22:00ч.:

Коледен базар

Творческа работилница „Гуш“

Празнични инсталации и развлечения

Асансьорът на Дядо Коледа