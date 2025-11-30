Коледният дух постепенно завладява Пловдив

Празнични базари, нови светлинни украси, ледена пързалка и богата музикална програма подготвят града за магията на зимните празници – ГАЛЕРИЯ

Макар календарът все още да не е отброил последните есенни дни, по улиците на Пловдив вече се усеща първият полъх на Коледа. Витрините в центъра и кварталите са преобразени, а някои директно прескочиха от тиквите и оранжевите листа към блещукащи лампички, гирлянди и зимна приказка.

Подготовката по Главната върви активно вече почти две седмици. Фонтанът пред Общината е източен, декоративните пеликани – прибрани, а на тяхно място от няколко дни се извисява голямата коледна елха на Пловдив. Тази година тя е по-висока и още по-впечатляваща – готова да бъде символът на предстоящите празници.

Познатите любими акценти също се завърнаха. Светещата звезда до Римския стадион отново привлича погледите, допълнена от шейната и еленчетата, а пред сградата на БНБ малката коледна къщичка вече се превърна в най-посещаваното място за снимки и семейни кадри. Големите светещи топки по алеята към „Гладстон“ също блещукат и внасят настроение.

Пешеходният мост беше първи облечен в топли светлини. Тази година в Пловдив има и съвсем нови елементи в украсата, квартал „Капана“, Малката Главна и част от Цар-Симеоновата градина сияят с помощта на спечелен проект и партньорството с Kapana Fest.

Празничната програма също започва постепенно да оживява:

🎄 Базар „Коледа в Пловдив” вече е подготвен и обещава много изненади, вкусни предложения, ръчно изработени подаръци и богата музикална програма. Тази година той е много по-голям. Ето кратка видеоразходка.

🎅 За най-малките ще има „асансьор на Дядо Коледа”, където те ще могат лично да пуснат писмата си в специална пощенска кутия.

❄️ Ледената пързалка, която тази година е рекордните 5350 кв.м, отваря на 2 декември от 11:00 ч.

🎁 Базар „Капана” ще отвори на 17 декември, когато целият творчески квартал ще се превърне в приказен зимен декор.

А кулминацията предстои съвсем скоро:

На 1 декември от 18:00 ч. Пловдив официално ще запали светлините на голямата си елха. На сцената ще бъдем заедно с Хора на пловдивските момчета „Стефка Благоева“, ще има празнична заря и много настроение. След това вечерта продължава с концерт на Дара Екимова в рамките на „Коледа в Пловдив“.