Брандът, който връща класическата баница (отново) на мода

Времето за баница се завръща. Не онази типична закуска от детството, купена набързо заради липса на избор, а баницата като ритуал – с аромат на масло, със звук на хрупкава кора и с вкус, който връща спомените на масата. „Тракийска баница“ е брандът, който си поставя амбициозната мисия да върне тази класическа българска закуска там, където е мястото ѝ, в ръцете на младите хора.

Всичко започва от малка семейна пекарна в Несебър и постепенно идеята се разпространява и в други градове на България. Първият обект в Пловдив отваря врати в началото на тази година, а само шест месеца по-късно мрежата вече има пет локации и нови партньори, готови да се присъединят.

В обектите самото втасване и финалното изпичане се случват на място, пред очите на клиентите, което носи онова усещане за домашна кухня, познато от бабините следобеди.

Асортиментът е изложен на витрина зад стъкло, основният фокус е върху класическите продукти, допълвани с нови идеи за модерни закуски. Сред предложенията са: класически баници, баници със спанак, Тракийска баница с характерен начин на завиване, популярният мит с кренвирш и новата серия пълнозърнести закуски, съобразени с актуалните хранителни тенденции. Закуските са по-големи като грамаж от стандартните на пазара, защото баницата трябва да бъде удоволствие, а не компромис.

Бизнес моделът е създаден така, че да бъде модерен и удобен: обектите са оборудвани с ПОС терминали и са проектирани така, че клиентите да не влизат вътре – обслужването се извършва през едно гише, бързо, удобно и с приятелска атмосфера, функционира система за лоялни клиенти, а обратната връзка играе ключова роля за всяко следващо подобрение. На място се случва и самото втасване и финалното изпичане на закуските. „Тракийска баница“ работи активно с локални партньори с цел съвместно развитие и предлагане на продукти като боза и айрян.

Историята има и своя индустриален фон: компанията стои зад производство и дистрибуция на шоково замразени закуски и печива вече повече от 30 години, доказвайки високи стандарти в качеството, безопасността и технологиите. В цеха се използват машини за част от производствения процес, но всяка закуска се оформя на ръка, за да се запази автентичният вкус и текстура.

Днес „Тракийска баница“ възражда една традиция и я превръща в нещо модерно, достъпно и гордо българско.

Адреси на обектите в град Пловдив:

Жан Жорес 45 – точно срещу входа на УХТ

Васил Априлов 29 – на 2 минути пешеходно разстояние от Медицинския университет

Пешеходен мост Съединение – в средата на самия мост, до магазин Бахарика

Георги Трингов 4А – точно срещу табелите за вход на паркинга на Кауфланд Брезовско шосе

Скопие 57 – на 3 минути пешеходно разстояние от НАП Пловдив и ресторант Бели брези