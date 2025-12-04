Коледният дух озари Стария град с празнично настроение

Дядо Коледа, Снежанка и десетки талантливи изпълнители дадоха старт на традиционния фестивал „Светлина и надежда в Стария град“

Иванка Петрова, стажант репортер

Пловдив официално даде старт на артистичния форум „Светлина и надежда в Стария град“, който за тринадесета поредна година превръща калдъръмените улици в сцена на музика, творчество и празнични емоции. Фестивалната програма бе открита с тържествено запалване на светлините на коледното дърво на пл. „Атанас Кръстев“, на Лапидариума.

Публиката се наслади на богата музикална програма, представена от Формация за автентичен фолклор „Куклици“ с музикален педагог Виолета Щерева и Румен Монев – вокален педагог, Вокално студио „Синтез“ под ръководството на Желязка Белчилова, Хор на пловдивските момчета „Стефка Благоева“ с диригент Милка Толедова, вокална група от ОУ „Виктория и Крикор Тютюнджян“ под ръководството на Елиз Христозова, фолклорна група от СУ „Св. св. Кирил и Методий“, както и участници от НЧ „Кемал Ататюрк“.

Кулминацията настъпи, когато на сцената се появиха Дядо Коледа и Снежанка, за да запалят светлините на празничното дърво заедно с присъстващите. Обратното броене обедини стотици гласове, а ярката светлина озари пространството в Стария град, съпроводена от аплодисменти и празнични възгласи.

Коледарите донесоха духа на традицията

Своето участие добавиха и коледарите от СУ „Св. св. Кирил и Методий“, които представихя автентични песни, благословии и наричания. Техните изпълнения внесоха в атмосферата силния корен на българската традиция и връзката между поколенията.

Фестивалът в Стария град ще продължи до 21 декември, а програмата е следната:

𝟓 декември

17:30 ч., къща „Хиндлиян“

„Тканица“ – традиционното среща дигиталното

Откриване на изложба с творби на Гергана Тачева. Изложбата може да бъде видяна до 12 декември с вход свободен.

𝟔 декември

11:00 – 13:00 ч., Постоянната експозиция на Златю Бояджиев,

ул. „Съборна“ 18

Творческа работилница

Коледна украса с естествени материали заедно с майсторката Жана Димитрова

Вход свободен, с предварително записване на тел.: 0889 873 183, подходяща възраст: 10 – 13 години.

𝟏𝟑 декември

10:00 – 12:00 ч., Постоянната експозиция на Златю Бояджиев,

ул. „Съборна“ 18

Творческа работилница за коледна украса заедно с Валя Ангелова

𝟏𝟑 декември

11:00 – 12:30 ч., Епископската базилика от Филипопол

Творческа работилница заедно с Фондация Up with Down с водещ Елия Дечева

Вход с покани

𝟏𝟑 декември

18:30 ч., Епископската базилика на Филипопол

Коледна магия на свещи

Концерт на Софийски дамски интернационален хор, организиран от Фондация „Споделени наследства“

Вход с дарение

1𝟒 декември

18:30 ч., Епископската базилика на Филипопол

Денят на тангото

Хер/Мар дуо и КласикАрт

В програмата: Горка Хермоса, Ришар Галиано, Карлос Гардел, Александър Маринов, Мартин Ричардсън

КласикАрт в състав: Калина Христова – цигулка, Галина Любенова – цигулка, Евгения Бааджиева-Димова – виола, Кристиана Михайлова – виолончело, Явор Добрев – кларинет, Михаил Михайлов – валдхорна.

Вход свободен до заемане на местата

1𝟔 декември

17:00 ч., Къщата на Верен Стамболян

Откриване на коледна изложба на студентите от Факултет „Изобразителни изкуства“ към АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив. Изложбата може да бъде разгледана с вход свободен до 16 януари 2026 г.

𝟏𝟕 декември

18:00 ч., Балабанова къща

Концерт на музикална школа с ръководител Ирина Петкова

Вход свободен

𝟏𝟖 декември

16:00 ч., Малката базилика от Филипопол

Откриване на коледна изложба на специалност „Иконопис“ в НХГ „Цанко Лавренов“. Вход свободен. Изложбата може да бъде разгледана до 15 януари 2026 г.

𝟏𝟖 декември

Къща „Клианти“

Изложба на специалност „Рекламна графика“ към СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Пловдив. Изложбата може да бъде видяна до 18 януари.

𝟐𝟎 декември

10:30 – 14:00 ч., Балабановата къща

Стъклодувно ателие с Иван Станев

Демонстрация на ръчна изработка на играчки от духано стъкло

Подходящи за възраст 9+

Вход свободен до заемане на местата

𝟐𝟏 декември

17:30 – 18:30 ч., Балабановата къща

Замръзнали мисли

Рецитал-спектакъл по текстове на Петя Дубарова, Мария Донева, Мария Касимова – Моасе, Мария Миразчийска, Добри Немиров и Чудомир на

Театрална работилница „Таралеж“ при НЧ „Просвета – 1907“, с. Ръжево Конаре

𝟐𝟏 декември

19:00 ч., Балабановата къща, Сводеста и Дълбока зала

Откриване на изложба на Десислава Луканова и Антон Луканов

Вход свободен. Изложбата може да бъде разгледана до 20 януари 2026 г.