Пловдив запалва светлините на коледната елха тази вечер

Празничните светлини, концерти и новият фестивал „Коледа в Пловдив“ превръщат центъра на града в зимна приказка до 4 януари

Пловдив официално влиза в празнично настроение. Днес от 18:00 часа кметът Костадин Димитров ще запали светлините на коледното дърво пред сградата на общината на пл. „Стефан Стамболов“.

В помощ на празничния момент ще бъдат малките певци от Хор на пловдивските момчета „Стефка Благоева“, които ще изпълнят три тематични песни, а Дядо Коледа — както винаги — ще бъде на линия, за да внесе финалната доза коледен дух. Финалът на церемонията е запазен за празнични фойерверки.

Празненствата започват още час по-рано — в 17:00 ч., когато Духов оркестър Пловдив открива програмата с концерт.

Старт на „Коледа в Пловдив“

Днешната вечер поставя и началото на първото издание на „Коледа в Пловдив“ — мащабно празнично събитие, което до 4 януари ще превърне центъра на града в коледна сцена със светлини, концерти и базар.

Веднага след запалването на елхата празничната програма се премества на площад „Централен“.

В 18:15 ч. Военният духов оркестър на Съвместното командване на специалните операции ще изнесе парад и концерт, а в 18:30 ч. започва официалното откриване на „Коледа в Пловдив“. На сцената ще се представят Art Voices & Ивон Лочова.

Малко след 19:00 ч. първата голяма звезда на фестивала — Дара Екимова — ще постави музикалния акцент на вечерта.

Акценти от програмата през декември

Сцената на пл. „Централен“ ще бъде активна почти всеки ден. Сред предстоящите концерти са:

5 декември – концертни изяви на млади таланти и Женски народен хор „Плетеница“

6–7 декември – Art Voices, The River of Blues, Биг Бенд Пловдив, Нели Петкова и Виктор Калев

Всеки ден от 11:00 до 22:00 – Коледен базар, творчески работилници, инсталации и Асансьорът на Дядо Коледа

Програмата ще се обновява седмично.

Празничните дни

Коледната седмица също е музикална:

24 декември – концерт на Пловдивско певческо дружество „Ангел Букорещлиев“

– концерт на Пловдивско певческо дружество „Ангел Букорещлиев“ 25–28 декември – концерти на Биг Бенд Пловдив, Виктория Димова, Полинерок проект, Стенли и възпитаници на музикални школи в града

Нощта на 31 декември — Пловдив посреща 2026

Новогодишната програма тази година е под мотото „ROOTS & BEATS“ — Мост между традиция и бъдеще.

На площада ще се включат музиканти от Франция и Великобритания, Ансамбъл „Тракия“, Ерсин Мустафов, а водещ ще бъде Део. Точно в полунощ градът ще бъде озарен от светлинно и пиротехническо шоу, последвано от традиционно хоро.

Празненствата ще продължат до 02:00 ч., когато Део ще завърши вечерта със своя DJ сет.