Пешеходка е в болница след произшествие в центъра на Пловдив

Пешеходка е пострадала при произшествие в събота по обяд в центъра на Пловдив. Около 12.30 ч. екип на сектор „Пътна полиция“ предприел проверка на сигнал, че на ул. „Опълченска“ лек автомобил „Хюндай“ ударил пресичащата пътното платно 73-годишна жена. Тя е оставена под лекарско наблюдение без опасност за живота. Пробите за употреба на алкохол и наркотични вещества на шофьора, на 65 години, са отрицателни.

По случая се води досъдебно производство в сектор „Разследване на престъпления по транспорта“.