Тежки сблъсъци на многохиляден протест в Лондон

Виктор Кадири, специално за Под тепето от Лондон

До тежки сблъсъци между полиция и протестиращи се стигна по време на протести в Лондон в събота. Над 100 000 привърженици на известният с ислямофобските си прояви, крайно десен активист Томи Робинсън, се събраха от цялата страна на шествие в Лондон. Обединени под лозунга „Да обединим кралството“ привържениците на Робинсън, който беше предсрочно освободен от затвора преди няколко месеца, преминаха на шествие от Waterloo station до Dawning street. На тяхното събиране чрез видеовръзка сред говорителите се включи и Елон Мъск.

Много от участниците в шествието на Робинсън не бяха крайно десни, а обикновени граждани, недоволни от емигрантската политика и управлението на Лейбъристката партия, привърженици на Найджъл Фараж от Reform UK. Въпреки опитите на някои медии да представят протеста като спонтанен, на самото събитие личеше, че това е организиран политически протест, насрочен срещу управляващите.

Основно се вееха Британски и Английски знамена, но имаше и няколко американски и израелски. Не малко от протестиращите бяха гостуващи футболни фенове, пътували до Лондон за мачовете между Арсенал и Нотингам Форест, Кристъл Палъс и Съндърланд и Фулъм и Лийдс, провеждащи се същия ден.

Паралелно с протеста на крайно десните, от Ръсел Скуер тръгна котрашествие, но със значително по-малко участници, наброяващи едва между 5 и 15 хиляди човека, предимно лондончани, членуващи в различни местни антирасистки и про-емигрантски организации. Имаше групи и от крайно леви, антифашистки и дори комунистически организации.

Двете шествия трябваше да завършат в различни часове, но в двата края на една и съща улица, разделени с огромна буферна зона. Дали по невнимание или от неопитност, лондонската полиция допусна части от двете шествия да се засекат в близост до Трафалгар скуеър, заради което се стигна до дребни сблъсъци и размяна на люти обиди и неприлични жестове между двата лагера. Редно е да се отбележи, че имаше и изолирани случаи, в които хора от двата лагера разговаряха помежду си цивилизовано и дори си стискаха ръцете, но като цяло обстановката беше изключително враждебна.

За това допринесоха, най-вече крайнодесните елементи, но имаше много провокации и от страна на контрапротестиращите. Много от най-агресивните крайно десни активисти бяха видимо пияни и търсеха непрестанни сблъсъци, както с полицията и с контра протестиращите, така и със случайни минувачи и туристи. Докато основната група контрапротестиращи се опита да продължи по маршрута си, някои от тях останаха да се конфронтират с крайнодесните.

В продължение на около 2 часа малка група антифашисти, бяха буквално обградени от хиляди крайнодесни и единствено полицейският кордон около тях ги спаси от линч. В опит да раздели двете страни се наложи и намесата на конна полиция, което допълнително нажежи обстановката. Конете бяха непрестанно замеряни със стъклени бутилки, запалки, чадъри и дървени и метални прътове от знамена от крайнодесните, които в продължение на над 3 часа не спряха да нападат полицаите, които ги деляха от контрапростестиращите.

Постепенно униформените успяха да ги изтласкат, буквално сантиметър по сантиметър, но това се случи, едва след като дойде подкрепление от още конна полиция и полицейски кучета. По непотвърдена информация подобни сблъсъци между крайнодесни и полиция е имало на поне още 3 места в малките улици около основния протест. Много от полицаите изглеждаха объркани и неадекватни, вероятно защото бяха извикани от различни звена като „транспортна полиция“, където нямат почти никакъв опит в подобни ситуации.

Много от униформените са извикани от други градове и по мое мнение, непознаването на улиците, вероятно също е допринесло за допуснатия сблъсък между двете групи протестиращи. Все още няма точни данни за броя на арестуваните, но различни източници показват, че е бил между 10 и 25 човека. За сравнение, миналата седмица лондонската полиция арестува почти 1000 мирно протестиращи, заради подкрепата им за обявената за терористична организация Palestine Action.

Следващата седмица също се очертава тежка за полицията, заради посещението на Доналд Тръмп, който е особено недолюбван в Английската столица. Стотици хиляди протестиращи срещу посещението се очаква да блокират града през седмицата. При последното посещение на Тръмп в Лондон, според различни източници имаше между 800 000 и над 1 милион протестиращи.