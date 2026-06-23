По повод Международния ден за борба с наркотиците – 26 юни, Община Пловдив организира поредица от събития, насочени към повишаване на обществената информираност и превенция на употребата на наркотични и психоактивни вещества.

С „Ден на отворените врати“ под мотото „Силата е в избора!“ Общински съвет по наркотични вещества /ОСНВ/ с Превантивно-информационен център /ПИЦ/ – Пловдив отбелязва 26 юни. Инициативата е под патронажа на кмета на Община Пловдив Костадин Димитров и ще се проведе в офиса на общинската структура на бул. „Руски“ №86, ет. 4, от 10:00 до 12:00 ч. и от 13:00 до 16:00 ч.

Събитието е отворено за граждани от всички възрасти, като посетителите ще имат възможност да получат информационни материали и да се запознаят с дейностите на ОСНВ и ПИЦ – Пловдив в областта на превенцията.

Целта на кампанията, която е под ръководството на председателя на ОСНВ с ПИЦ – Пловдив Живка Йовчева, е да повиши обществената информираност относно рисковете, свързани с употребата и злоупотребата с наркотични вещества, както и да представи възможностите за превенция и подкрепа.

Паралелно с това, на 25 юни Общинско предприятие „Младежки център Пловдив“ организира образователна програма „Лято без зависимости“ в партньорство с РЗИ – Пловдив и Българския младежки Червен кръст. Програмата е насочена към млади хора и обединява теми като информиран избор, превенция на рисково поведение, адекватна реакция в кризисни ситуации и обучение по първа долекарска помощ.

В инициативата се очаква да се включат представители на ученическите съвети от пловдивски училища (8.–12. клас), както и студенти. Чрез участието си младите хора ще заявят своята съпричастност към превенцията на употребата на наркотични и психоактивни вещества и ще изразят позиция „НЕ на дрогата“.

Мероприятието има за цел да покаже една различна алтернатива за уплътняване на свободното време на младежите с изкуство и творчество в различни области.