НОИ вече ще превежда обезщетения и по сметки в Revolut

От 1 август гражданите вече могат да получават обезщетения и гарантирани вземания от Националния осигурителен институт не само по сметки в български банки, но и по лични сметки в платежни институции от държави в Европейското икономическо пространство. Това означава, че средствата могат да бъдат превеждани и по сметки в Revolut, ако отговарят на изискванията за SEPA преводи.

Промяната е част от измененията в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г., с които бяха актуализирани разпоредби в Кодекса за социално осигуряване и Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.

От НОИ уточняват, че новите правила не задължават хората да сменят банковата си сметка. Всички, които и досега получават обезщетенията си по сметка в българска банка, могат да продължат да го правят без никакви допълнителни действия.

Новата възможност важи единствено за лични платежни сметки, открити при доставчици на платежни услуги, установени в държава от Европейското икономическо пространство и достъпни за преводи в рамките на SEPA. В обхвата не попадат сметки при финансови институции извън ЕИП, като например в Швейцария, Обединеното кралство, Сърбия, Северна Македония или Албания.

Редът за заявяване или промяна на сметката пред НОИ остава без промяна – разширява се единствено списъкът на допустимите доставчици, по чиито сметки институтът може да превежда дължимите суми.