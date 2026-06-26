Времето в Пловдив на 26 юни 2026 г.

Слънцето изгрява в 5 ч. и 50 мин. и залязва в 21 ч. и 9 мин. Продължителност на деня: 15 ч. и 19 мин. Атмосферното налягане ще бъде малко по-високо от средното за месеца. През деня ще се задържи почти без промяна.

В петък през по-голямата част от деня ще бъде слънчево. В следобедните часове ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми.

Ще духа слаб вятър от североизток. Максималните температури ще бъдат между 30° и 34° С.

Снимка: Под тепето – дворът на къща Христо Г. Данов, поглед нагоре