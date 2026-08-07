Министър Иван Демерджиев ще открие специализираното звено на 10 август, което ще изследва проби за наркотични вещества и токсични съединения

Нова токсикохимична лаборатория към Областната дирекция на МВР – Пловдив ще бъде открита официално на 10 август. Лентата на специализираното звено ще пререже министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.

Лабораторията се намира в сградата на сектор „Базова научно-техническа лаборатория“ на ОДМВР – Пловдив на ул. „Волга“ №70, като входът за събитието е откъм ул. „Ген. Данаил Николаев“.

Официалното откриване е насрочено за 12:00 часа.

Новото звено е част от развитието на експертно-криминалистичната дейност на полицията и ще осигурява възможности за по-бързи и прецизни изследвания на веществени доказателства, свързани с токсикологични и химични анализи.

Откриването ще бъде извършено в присъствието на представители на МВР и ОДМВР – Пловдив.