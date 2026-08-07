„Lauta Army“ на гишето за лични документи?! Читател сигнализира за фенски стикери в Паспортна служба, поставени на работно място, обслужващо граждани

Читател на Под тепето изпрати снимки от Паспортна служба към Второ районно управление на МВР в Пловдив, на които се виждат няколко фенски стикера, залепени на обслужващо гише така, че да бъдат видими за гражданите. Става дума за стая 110, чийто вход е от страната на районното, уточнява пловдивчанинът, притеснен от факта какви сигнали дава вътрешното ведомство по този начин.

На стикерите ясно личат надписи „Lauta Army“, с ултрас символика.

На друг се чете текст „Единен граждански номер: 2607251926“. По информация от фенски източници числата препращат към 25 юли 1926 година – датата, която привържениците приемат за рождена на Пловдивски спортклуб, исторически предшественик на Локомотив Пловдив.

Особено впечатление прави, че стикерът, озаглавен „Единен граждански номер“, е поставен именно на гише, където се обслужват граждани по издаване на български лични документи.

На снимката се вижда и стилизирано изображение на герба на Пловдив, комбинирано с клубна символика.

Независимо дали стикерите са поставени от служител или от друго лице, подобна клубна символика на работно място в държавна институция повдига въпроси за спазването на принципите на неутралност, които се очакват от администрацията и служителите на МВР.

Етичният кодекс на държавните служители в МВР предвижда поведение, което създава доверие в институцията и гарантира безпристрастно отношение към всички граждани. Работните места, особено тези за административно обслужване, по правило не следва да бъдат използвани за демонстриране на лични пристрастия, включително спортни.

Под тепето изпрати въпроси до Областната дирекция на МВР – Пловдив:

Допустимо ли е поставянето на подобни стикери на гише в Паспортна служба?

Известен ли е случаят на ръководството?

Ще бъде ли разпоредена проверка и премахнати ли ще бъдат стикерите?

Очакваме официалната позиция на полицията.