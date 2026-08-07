МВР: Няма данни убитият край Младежкия хълм да е бил педофил

Няма данни 37-годишният мъж, който почина след жесток побой край Младежкия хълм в Пловдив, да е имал педофилски наклонности. Това заяви изпълняващият функциите главен секретар на МВР Любомир Николов в интервю за БНТ.

По думите му до момента събраните по разследването доказателства не подкрепят твърденията, че жертвата е проявявала интерес към малолетни.

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Случаят предизвика широк обществен отзвук, след като стана ясно, че мъжът е бил примамен на среща чрез профил в социалните мрежи, зад който стояло 17-годишно момиче, представило се за 15-годишно. След пристигането си на Младежкия хълм той бил нападнат и пребит от група непълнолетни, които, според разследващите, са се възприемали като „ловци на педофили“.

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Любомир Николов определи престъплението като тревожен пример за влиянието на дигиталната среда върху подрастващите.

„Това е проява на дигиталния свят, в който живеем“, коментира той.

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Главният секретар на МВР призова за по-активна работа както от страна на институциите, така и на семействата.

„Трябва да потърсим съдействието на всички държавни органи, които имат отношение към възпитанието и обучението на подрастващите. Не на последно място родителите са длъжни да следят за поведение, различно от нормалното, а ако не могат да се справят сами – да потърсят помощ от компетентните институции“, заяви Николов.