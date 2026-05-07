Три тежки катастрофи за часове в Пловдив и региона

Три катастрофи, при които един участник е загинал, а двама са с опасност за живота, са възникнали в рамките на няколко часа вчера.

Сигналът за първия пътен инцидент е получен в полицията около 14 ч. – на кръстовище между бул. „Македония“ и ул. „Кукуш“ в Пловдив 15-годишен водач на електрическа тротинетка получил тежки наранявания, след като бил блъснат от извършващ ляв завой лек автомобил „Сеат“ с шофьор на 84 години.

Два часа и половина по-късно, в отсечката между Бачково и Нареченски бани, при все още неизяснени обстоятелства мотоциклет „Ямаха“ навлязъл частично в лентата за насрещно движение и се ударил в тежкотоварен камион с 52-годишен водач. Мотористът, на 32 години, е издъхнал на място.

Към 18.30 ч., отново в областния град, на кръстовище между бул. „Васил Априлов“ и ул. „Янко Сакъзов“, сериозно бил ранен 51-годишен мъж, който се блъснал с управлявания мотопед в електрически стълб. И трите местопроизшествия са запазени, извършени са огледи. Образувани са досъдебни производства.