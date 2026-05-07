ПБ не подкрепи създаване на комисия за разследване на Пеевски

Първото работно пленарно заседание на 52-рото Народно събрание започна с политически сблъсък около две предложения за временни парламентарни комисии – едната за проверка на имуществото и влиянието на Делян Пеевски, а другата – за предполагаемото влияние на „кръга Капитал“ и Иво Прокопиев. И двете идеи не събраха необходимата подкрепа в залата.

Инициативата за комисия, свързана с Пеевски, беше внесена от „Демократична България“ и получи подкрепа от депутатите на ДБ, „Продължаваме промяната“ и „Възраждане“. Решаваща се оказа позицията на „Прогресивна България“, чиито народни представители се въздържаха при гласуването.

Така формацията, която по време на кампанията заявяваше намерение да се бори с модела „Пеевски-Борисов“, на практика не подкрепи създаването на подобна комисия.

Без успех остана и предложението на ДПС за разследване на влиянието на „кръга Капитал“.

След вота от парламентарната трибуна Антон Кутев от „Прогресивна България“ заяви, че Народното събрание не трябва да се превръща в инструмент за решаване на „частни случаи“, а институциите следва да вършат своята работа „със силата на закона, реда и морала“.

От партията обявиха още, че кабинет 222А в бившия Партиен дом, дълго свързван с Делян Пеевски, ще бъде превърнат в читалня и музейно пространство.

В рамките на заседанието депутатите отхвърлиха и искането на „Възраждане“ за изслушване на представители на регионалното министерство, АПИ и Областното пътно управление в Смолян заради активното свлачище по пътя Смолян – Пампорово.