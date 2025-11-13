100 домакинства ще живеят в по-комфортни и енергийно ефективни жилища

В район „Западен“ стартира проект за енергийно обновяване на жилищен блок, намиращ се на ул. „Хвойна“ от №1 до №19. Сградата е одобрена за финансиране по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) в рамките на националната програма за саниране на многофамилни жилищни сгради.

Общата стойност на проекта е 2,2 млн. лева, а изпълнението е поверено на ДЗЗД „Саниране Хвойна“, обединяващо фирмите „БАУ Систем“ и „Линеа БГ“. Обществената поръчка е проведена от администрацията на район „Западен“.

Срокът за приключване на ремонтните дейности е 31 май 2026 г. След завършването им 100 домакинства ще се радват на по-комфортни и енергийно ефективни жилища, с по-ниски разходи за отопление и охлаждане.

Санирането включва подмяна на дограмата, полагане на топло- и хидроизолация, както и обновяване на общите части на сградата. Очаква се модернизираната фасада да промени облика на квартала и да допринесе за по-естетична и устойчива градска среда.