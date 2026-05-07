Драгоманското блато влиза в българския павилион на Венецианското биенале

Драгоманското блато ще бъде представено на Венецианското биенале за изкуство чрез видеотворбата „Блатна песен“ на художничката Мария Налбантова. Произведението е част от българския павилион и поставя във фокус грижата за природата като дългосрочен, колективен и политически процес.

„Блатна песен“ е един от четирите филма, включени в павилиона, и разглежда Драгоманското блато като пространство, в което се преплитат екологични и социални гледни точки. Филмът показва територия, белязана от човешка намеса – пресушаване и пожари – но и от целенасочени усилия за възстановяване на местообитания и видове.

„Драгоманското блато е място на противоречия – между гниене и цъфтеж, изчезване и завръщане. То е огледало на сложна екосистема, в която се отразяват природни и социално-политически процеси, както и дългосрочни усилия за грижа и възстановяване. В тази нестабилна и гранична територия на вода и земя, но и граница на ЕС, съществуват множество преплитащи се микроистории.“, казва Мария Налбантова.

Женската певческа група „Чепънка“ изпълнява специално създадената „блатна песен“ по текст на Мария Налбантова, вдъхновен от разкази на местни хора и природозащитници. Снимка: Марин Кафеджийски

Заснет на самото блато, 9-минутният филм проследява изпълнението на специално създадена „блатна песен“ от женска певческа група „Чепънка“ към Народно читалище „Драгоман 1925“. Текстът на песента е написан от Мария Налбантова и се основава на разкази на местни жители и разговори с експерти от Сдружение за дива природа БАЛКАНИ и WWF България, работещи по възстановяването на влажната зона. Така индивидуалните гласове се сливат в колективен разказ за хората, птиците, растенията и водните цикли на блатото.

Творбата е резултат от научно-творческа резиденция в рамките на европейския проект WaterLANDS, финансиран по програма „Хоризонт 2020“. Проектът цели възстановяването на шест силно деградирали влажни зони в Европа, сред които и Драгоманското блато, като работи с местни общности, експерти, институции и артисти. В този контекст изкуството се използва като средство за диалог, ангажиране и осмисляне на процесите по възстановяване на природата.

Възстановяването на екосистеми е ключов елемент от съвременните европейски политики, залегнали в Регламента относно възстановяването на природата. Той очертава дългосрочна рамка за екологично възстановяване, която предполага устойчиви грижи, координация между различни участници и последователна политическа ангажираност. Проектът WaterLANDS демонстрира как тези процеси могат да бъдат подкрепени и от художествени практики, които правят темата по-достъпна и ангажираща за широка публика.

Българският павилион на Венецианското биенале тази година е обединен от концепцията „Федерация на минорните практики“ с куратор Мартина Йорданова и представя видео творби на Венета Андрова, Гери Георгиева, Мария Налбантова и Райна Тенева. Павилионът кани посетителите да разсъждават върху съвременните обществени процеси през теми като грижа, внимание и колективна отговорност. Официалното откриване на българския павилион е на 7 май, а Венецианското биенале за изкуство ще бъде отворено за публика от 9 май до 22 ноември 2026 г.

Драгоманското блато. Кадър от видеотворбата „Блатна песен“ на художничката Мария Налбантова и оператора Марин Кафеджийски.

Мария Налбантова (р. 1990 г., София) е визуална артистка, работеща с инсталации от смесени медии: скулптура, DIY биоматериали, намерени обекти, видео и рисунка. Нейната практика се ангажира в дългосрочен диалог с конкретни места и техните исторически, социално-политически и екологични трансформации. Налбантова изследва човешки и повече-от-човешки взаимоотношения, преплитайки интердисциплинарни и теренни проучвания, устни истории, архиви и въображение. Творчеството ѝ се фокусира върху темите за съжителството, грижата и отговорността, проследявайки съществуването на различни форми на живот в нестабилни среди и преосмисляйки ролята на грижата в споделените екосистеми.



Нейната работа е представяна в Silk Road: Artists’ Rendezvous в Китай (2025, 2023), биеналето Art Encounters в Тимишоара (2023), Manifesta 14 в Прищина (2022) и на панаира viennacontemporary. Налбантова е носителка на наградата за съвременно изкуство БАЗА (2020) и е била резидентка в Residency Unlimited в Ню Йорк (2022). Творбите ѝ са част от колекциите на Европейския парламент, Китайската международна културна асоциация и Софийската градска художествена галерия.

