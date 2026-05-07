Ограничават движението по ул. „Съборна“

Движението, престоят и паркирането на автомобили по ул. „Съборна“ при кръстовището с ул. „Митрополит Паисий“ в Стария град се ограничава за час – между 13.30 и 14.30 ч., в петък, 8 май, съобщават от ОП „Организация и контрол на транспорта“.

Временната организация на движението се налага заради официалното откриване на дванадесетото издание на дефиле „Вино и гурме“.

Събитието се финансира от Годишната програма за развитие на туризма на Община Пловдив. Дефиле „Вино и гурме“ се провежда под патронажа на Министерство на туризма и с подкрепата на Министерство на земеделието. Организатори на фестивала са „Съвет по туризъм“ – Пловдив и Община Пловдив с активно сътрудничество на ОИ „Старинен Пловдив”, Университет по хранителни технологии – Пловдив.