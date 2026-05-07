Международен панаир Пловдив посреща Gonco Fest 2026 

Топ пилоти, екзотични автомобили и най-очакваното дрифт шоу на сезона с богата програма за посетителите на 9 и 10 май

Международен панаир Пловдив ще бъде домакин на едно от най-атрактивните събития в автомобилния и фестивален календар на 9 и 10 май 2026 г. – Gonco Fest 2026. Събитието ще се проведе от 09:00 до 20:00 часа и ще събере на едно място автомобилни фенове, професионални пилоти, представители на бизнеса, семейства и любители на активния начин на живот.

Фестивалът предлага съчетание от автомобилна култура, спорт, музика, изкуство и развлечения. Посетителите ще имат възможност да видят състезателни автомобили, ретро експонати, тунинг и стенс автомобили, както и разнообразни машини на колела.

Акцент в програмата е професионалното дрифт състезание от официалния календар на Drift Kings International Series, което ще се проведе за първи път в България със специалното участие на известни пилоти от различни държави.

В рамките на Gonco Fest 2026 ще се състои и Balkan Drift Cup със следната програма:

9 май (събота) – тренировки и квалификации;

10 май (неделя) – тренировки и финални битки за Топ 32.

Организаторите подготвят богата съпътстваща програма с активности за всички възрасти. Сред тях са дрифт картинг, RC дрифт шампионат, симулатори, стени за катерене, писта с акумулаторни колички, детски зони, томболи и интерактивни пространства.

Специално място ще заемат арт и графити инсталациите, както и зоните за дизайн и визуални изкуства. За любителите на екстремните спортове ще бъдат изградени пространства за скейт, BMX, ролери и стрийт активности.

По време на двудневния фестивал посетителите ще се насладят и на разнообразни зони за храна и напитки, музикална програма и фестивална атмосфера през целия ден.