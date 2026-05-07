Разкриха сериен крадец, обирал строителни обекти край Пловдив

12:56ч, четвъртък, 7 май, 2026
Автор на серия взломни посегателства бе разкрит след активна работа на криминалисти от Първо РУ. Задържаният е на 39 години, с предишни регистрации в полицията. В неговите дири служителите влезли при проведено разследване по три досъдебни производства от началото на месеца.

Според придобитите първоначални доказателства мъжът разбил два товарни автомобила, паркирани край новостроящи се жилищни сгради в село Брестник, а сред задигнатите от тях вещи имало строителни инструменти, кабели, електроуреди, сгъваема маса и две пейки. Кафе машина, прожектор и мобилен телефон пък откраднал от служебно помещение на околовръстния път на Пловдив. При претърсване в дома на извършителя е открита и иззета част от отнетата чужда собственост.

Документирането на случаите продължава, изяснява се съпричастността на задържания и към други подобни кражби.  

Снимката е илюстративна

