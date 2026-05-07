Пловдив чества Деня на светите братя Кирил и Методий с богата палитра от събития

Събитията ще продължат от 11 до 24 май

Май е месецът, в който Пловдив – градът на първото честване на празника на буквите през 1851 г., се превръща в истинска столица на българската просвета и култура. Тази година градът под тепетата е подготвил богата палитра от събития, които свързват древната история с модерното изкуство и младежкия устрем. Пловдив празнува духовността!

Акценти от програмата:

11.05. – 02.06. – Изложба „Букварите на поколения българи“ в Цар-Симеоновата градина.

През месец май Пловдив е домакин на изложбата на открито „Букварите на поколения българи“. Експозицията е разположена в пространството край фонтана „Деметра“ в Цар-Симеоновата градина. Инициативата се осъществява от издателство „Просвета“ с подкрепата на Община Пловдив и представя всички 13 буквара за общообразователните училища, създадени от издателството от основаването му през 1945 г. до днес. Проектът е реализиран от Свобода Цекова и Антон Стайков и разглежда буквара не само като учебник, но и като отражение на промените в графичния дизайн, илюстрацията и обществените ценности през последните 80 години.

Официалното представяне ще се състои на 11 май, Деня на светите равноапостоли Кирил и Методий, от 17:00 ч. на пл. „Централен“, пред сградата на Военния клуб. Събитието ще бъде съпътствано с концертна програма със специалното участие на Стажантски състав на хор „Детска китка“ с диригент Джулия Узунова и пианист Соня Запрянова. Вход свободен. Експозицията ще бъде свободно достъпна за всички жители и гости на града до 2 юни.

РЕГИОНАЛЕН АРХЕОЛОГИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ПЛОВДИВ

Временна изложба „Жената през хилядолетията“

Изложбата разглежда ролята на жената в човешката история и отреденото ѝ място в различните общества. Подбраните находки са от ключови за науката археологически обекти от Пловдив. Представени са миниатюрни фигурки, статуетки, оброчни плочи, амулети, съдове, накити, украшения и монети, изработени от глина, камък, кост, мрамор, черупки от миди и раковини, бронз и стъкло, датирани в периода IV хил. пр. н.е. – XVIII век. Един от най-интригуващите акценти е направената компютърна томография на фрагмент (крак) от къснонеолитена керамична масичка от Плоската селищна могила в Пловдив, оформен като стилизирано тяло на бременна жена. Изложбата е съпътствана от аудио гид – на български и английски език.

Обновена постоянна експозиция „Древните култури в региона на Пловдив“ (VI хил. пр.Хр. – XIX в.)

Детски работилници („Професия Археолог“, „Професия Реставратор“, „Мозайките в древността“). Работилниците се провеждат при наличие на предварителна заявка и са с платен вход от 5 €.

23.05.2026 г. – Европейска нощ на музеите, вход свободен от 18.00 до 22.00 ч.

Детска работилница „Музей на бъдещето – Капсула на времето“, която подтиква децата към активност и осмисляне ролята и значението на музея. Поставената задача е участниците да нарисува предмет, който според тях трябва да бъде съхранен в музей и показан след 100 години.

24.05.2026 г. – 30.05.2026 (при заплащане на входна такса за музея) Детски кът „Музей на бъдещето“ – месец на децата в РАМ – Пловдив. Различни творчески кътове и работилници из експозицията на музея за деца от всички възрасти.

РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ПЛОВДИВ

11 май 2026 г. (понеделник) от 18:00 ч. – Къща музей ,,Христо Г. Данов‘‘ (експозиция „Книгоиздаване в България през втората половина на XIX и началото на XX век“)

ул. „Митрополит Паисий“ 2. Вход свободен.

Откриване на изложбата ,,Пътят на Кирил и Методий и техните ученици“

Реализирана от Кирило-Методиевски научен център при Българската академия на науките, изложбата представя местата, свързани с паметта за Кирил и Методий в европейското културно пространство – от родното място на светите братя в Солун, Цариград, Велика Моравия, Рим, Райхенау, България и Сърбия. Акцент са някои от повратните точки в делото на Първоучителите и техните ученици.

След откриването ще бъдат представени част от достиженията на българската наука в областта на кирилометодиевистиката. Кратки лекции ще изнесат проф. дин Димо Чешмеджиев и гл. ас. д-р Тотка Григорова (учени от Кирило-Методиевски научен център при БАН и преподаватели в ПУ ,,Паисий Хилендарски‘‘), както следва: „Почитането на Кирил и Методий през Средновековието“ (проф. дин Д. Чешмеджиев) и ,,Така ги нарекли български апостоли‘‘: към въпроса за илюстрацията на една легенда (гл. ас. д-р Т. Григорова)

12 май 2026 г. (вторник) от 16:00 ч. Зала „Съединение“, РИМ – Пловдив.

Семинар на тема „Необходимостта от изграждане на личен бранд в социалните мрежи за израстване на творците“, включващ презентация и практическо упражнение по темата. Презентацията ще бъде проведена от Живка Аджеларова – докторант в СУ „Св. Климент Охридски“ и е предназначена за хора на изкуството и културата. Събитието е с платен вход: 8 €.

14 май 2026 г. (четвъртък) от 18:00 ч. – Зала „Съединение“, РИМ – Пловдив. Представяне на книгата „Цени и заплати през Възраждането (1750 – 1878 г.)“ на проф. Мартин Иванов. Вход свободен.

В мащабното си изследване проф. Мартин Иванов търси отговорите на важни въпроси, свързани с миналото – за вещният свят на възрожденските българи, за потребителски им предпочитания, за модите и традициите, които следват, за зараждането на национален пазар преди Освобождението. Прави го чрез събирането на данни за десетки стоки, търгувани в рамките на днешните български земи между 1750 и 1878 г. За първи път по достъпен и удобен за ползване начин са систематизирани цените на зърнените и тестените храни, зеленчуците, варивата, плодовете и ядките, млечните произведения, месото, рибата, сладостите, подправките, алкохолните и безалкохолни напитки, едрите и дребните домашни животни.

16 май 2026 г. (събота) – 10:00 ч., Къща музей ,,Христо Г. Данов‘‘ (експозиция „Книгоиздаване в България през втората половина на XIX и началото на XX век“)ул. „Митрополит Паисий“ 2. Работилница за деца с платен вход от 8 €.

Тема: „Мастило и история – детска печатна работилница“

С помощта на реставрираната печатна машина тип „Американка“ – част от печатницата на Христо Г. Данов, децата ще отпечатат собствена картичка с красиво клише и ще научат любопитни факти за книгите, печата и делото на Христо Г. Данов.

23 май 2026 г. (събота) – 10:00 ч., Къща музей ,,Христо Г. Данов‘‘ (експозиция „Книгоиздаване в България през втората половина на XIX и началото на XX век“) на ул.„Митрополит Паисий“ 2. Работилница за деца с платен вход от 8 €. Тема: „Старинна рамка за нова снимка – създай си история“. Изработване на старинна рамка от еко материали.

РЕГИОНАЛЕН ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ – ПЛОВДИВ

Основна сграда: ул. „д-р Стоян Чомаков“ № 2

11 – 14.05.2026

Фотоизложба: „Националното облекло: извор на гордост и наследство“

Проект на Държавния културен институт (с входна такса за музея).

11 – 14.05.2026

„Приказница за въстанието в Стрелча от 1876 г.“

Постерна фотоизложба и съвместен проект с Исторически музей – Стрелча

Музеен двор, с входна такса за музея.

11 – 24.05.2026

„Искаш ли да поиграем“ – съвместна изложба на детски играчки и начините за забавление от Античността до днес. Съвместен проект с историческите музеи в Белово и Стрелча, изложбена зала на етаж 2, с входна такса за музея.

15 – 24.05.2026

„Докосване“ – авторска изложба с графика на Теодора Нанова

Откриване на 15.05 от 18.00 ч в Голям салон, етаж 1, с входна такса за музея.

18.05.2026, 19.00 ч.

Откриване на Международния фестивал на камерната музика, Голям салон.

Организатор АМТИИ „проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив.Вход свободен.

Експозиция „Светът на ютията“, ул. „Съборна“ № 20, Къща „Невена Атанасова“

В периода 11 – 24.05. гостите на музея ще могат да разгледат открития фонд, в който влизат над 1200 ютии – събирани в продължение на 40 години от художника Димитър Добрев. Платен вход.

ОИ „ СТАРИНЕН ПЛОВДИВ“

23 май 2026 г. (събота)

11:00 – 12:30 ч., Балабанова къща

Творческа работилница за букви (подходяща възраст: 6 – 10 г.)

Водещи: доц. д-р Стефка Попова и студенти от специалност „Стенна живопис“ от АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив

Вход свободен с предварително записване на тел.: 0899206109

23 – 30 май 2026 г. Къща „Клианти“

Изложба „Руни от старите българи до тамплиери“ с автор Милена Тилева – Зауади. Гофриране върху хартия, акварел и цветни восъци.

Откриване: 23 май 2026 г., 16:00 ч.

Вход свободен

28 май – 15 юни 2026 г. Късноантична сграда „Ирини“

Изложба „Невероятната история на българската азбука“

Куратор: Станка Желева в партньорство с гл. ас. д-р Мария Пенкова и консултант по проекта проф. Христо Матанов. Вход свободен

ГРАДСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ – ПЛОВДИВ

На 11.05.2026 г. (понеделник)

Беседа за ученици в ГХГ, ул. Съборна: В партньорство с ръководствата на двете средни училища в Пловдив, които носят имената на създателите на славянската азбука (ХГ „Св.св. Кирил и Методий“ и СУ „Св.св. Кирил и Методий“) галерията е поканила техните учители и ученици да разгледат безплатно голямата Постоянна експозиция с българско изобразително изкуство в историческата сграда на Девическото училище (1881 г.) на ул. „Съборна“ №14А в Стария град. Уредник от галерията ще изнесе беседа на учениците за историята на сградата, проектирана от арх. Йосиф Шнитер, и за най-важните произведения, експонирани вътре.

Време на провеждане: между 10:30 и 12:00 ч.

Беседа за ученици в Постоянна експозиция „Икони“: Доц. д-р Адриана Любенова от катедра „Теология“ в ПУ „Паисий Хилендарски“ ще запознае пловдивски студенти и ученици от ХГ „Св.св. Кирил и Методий“ и СУ „Св.св. Кирил и Методий“ с иконописната традиция в изобразяването на канонизираните за светци Константин-Кирил Философ и неговия брат Методий, както и на техните ученици.

Лекцията ще се състои в Постоянна експозиция „Икони“ на ГХГ – Пловдив, ул. „Съборна“ № 22, и е отворена за всички желаещи. Входът е свободен.

Време на провеждане: между 12:00 и 13:00 часа

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА „ИВАН ВАЗОВ“

11 май – 24 май: Изложба „По следите на учениците: Кирило-Методиевският маршрут в България“; Експозицията е дело на Кирило-Методиевски научен център при БАН и гостува в Пловдив по покана на НБ „Иван Вазов“.

Откриване: 11 май, 16:00 ч.

Място: Дом на културата „Борис Христов“

13 май: Камерен концерт „През чудния месец май“ на Сдружение „Изкуство във времето“, шесто издание;

Начало: 18:00 ч.

Място: Фоайе на Общински съвет – Пловдив, ул. „Авксентий Велешки“ № 20

Сдружение „Изкуство във времето“ ще представи шестото издание на проекта „През чудния месец май“. Събитието се осъществява с подкрепата на община Пловдив и е част от Културния календар на града за 2026 г. Реализира се в партньорство с НБИВ.

Камерният концерт е част от цикъла „Камерна музика в публични пространства”. Концертната програма носи свежестта и виталността на пролетта, но и нейната нежност и съзерцателност. Тя съдържа разнообразие от стилове, национални школи и камерни ансамбли. Изпълнителите са професионални музиканти и млади таланти.

Участват представителите на Сдружението: Евгения Ночева (цигулка), Павел Генов (цигулка), Никола Николов (виолончело) и Злателина Коларова (пиано). Гост-изпълнители са Ивелина Рашкова (сопрано), цигуларите от НУМТИ „Добрин Петков“ Калина Борисова и Александър Димитров. В програмата ще чуем творби от А. Вивалди, Ф. Шуберт, Д. Пучини, Ф. Менделсон-Бартолди, Г. Форе, Е. де Куртис, Е. Дженкинсън, К. Бьом, К. Гардел, Г. Славчев и др. Входът е свободен!

КОНЦЕРТНИ УЧАСТИЯ НА ФОЛКЛОРЕН АНСАМБЪЛ „ТРАКИЯ“

13.05.2026 / 11:00 ч., ДК „Б. Христов“

85 години от основаването на ОУ „Кочо Честименски“

13.05.2026 / 18:00 ч., зала „Колодрум“

90 години СУ „Любен Каравелов“,

15.05.2026, парк „Лаута“

Фолклорен фестивал „Народен събор Пловдив“

16.05.2026 г. от 10.00 часа, Гребната база

Шестнадесети национален мемориален крос „Стефан Попов“

ПРАЗНИЧНА ПРОГРАМА

ПО ПОВОД 24-ТИ МАЙ – ДЕН НА СВЕТИТЕ БРАТЯ КИРИЛ И МЕТОДИЙ, НА БЪЛГАРСКАТА АЗБУКА, ПРОСВЕТА И КУЛТУРА И НА СЛАВЯНСКАТА КНИЖОВНОСТ

На 24 май, честването на Деня на Светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност в Пловдив ще започне традиционно на площад „11 май“ пред ХГ „Св. св. Кирил и Методий“, където е разположен паметника на Светите братя, изграден през 1996 г. по проект на известния скулптор Петко Москов. Програмата включва: Празнична литургия в храм „Св. св. Кирил и Методий“; церемония по удостояването с „Почетна значка на град Пловдив“ на заслужили учители и директори от пловдивските училища и детски градини и награждаване с грамота на млади учители; празнично слово, празничен молебен, полагане на венци и цветя и празнично шествие към площад „Централен“. Движението на шествието по маршрута ще е съпроводено от музикална програма с много настроение:

Пред сградата на БНБ на ул. „Райко Даскалов“ № 53

Концерт на духов оркестър към НУМТИ „Добрин Петков“-Пловдив , с диригент Пенчо Пенчев

Площад „Римски стадион“

Концерт на Представителен духов оркестър на ВВС с диригент майор Михаил Младенов и помощник-диригент капитан Димитър Христов

Стълбите на Каменица

Тържествен празничен поздрав от Сборния хор на пловдивските хорови и вокални формации с диригент проф. Златина Делирадева. Участват:

Състави към ЦПЛР – Общински детски комплекс – Пловдив:

– Хор „Детска китка“ – концертен и стажантски състави с диригенти Яна Делирадева и Джулия Узунова

– Хор на пловдивските момчета „Стефка Благоева“ с диригент Милка Толедова

– Хор на малките момчета „Стефка Благоева“ с диригент Борислава Благоева

– Младежки хор „Стефка Благоева“ с диригент Борислава Благоева

– Вокална формация ‚Бамбини“ с ръководител Снежка Донева

– Фолклорна формация „Куклици“ с ръководител Виолета Щерева

– Хор „Евмолпея“ с диригент Алия Хансе

Състави към НУМТИ „Добрин Петков“ Пловдив:

– Хор класическо пеене с диригент Николета Енева

– Фолклорен хор с диригент Явор Тасков

Пловдивските хорови формации:

– Мъжки хор „Стефка Благоева“ с диригент Милка Толедова

– Пловдивско певческо дружество „Ангел Букорещлиев“ с диригент Илиан Тиганев –

– Дамски хор „Тримонциум“ с диригент Мая Йорданова –

– Камерен хор „Проф. Иван Спасов“ с диригент Гергана Люцканова

Към АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“

– Вокален състав „Pro belcanto” с ръководител Алия Хансе

Към Арт център „Алехандро“:

– Младежки хор „Отепето“ с диригент Джулия Узунова

Вокални школи:

– Вокална група на сдружение „Арт Войс Център“, с ръководител Румяна Иванова

– Децата от Академия на Госпожа Опера Пловдив, с ръководител Яна Делирадева

пл. „Стефан Стамболов“

Концерт наВоенен духов оркестър на Съвместно командване на специалните операции на Българската армия с диригент старши лейтенант Венцислав Стефанов

12.00.– Официална церемония по връчване на отличието „Почетна значка на град Ппловдив“ на 23-ма млади пловдивски творци

Мясдто: Заседателната зала на община Пловдив на пл. Стефан Стамболов 1

В Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, 23-ма млади пловдивски творци ще получат едно от най-престижните отличия на Община Пловдив – „Почетна значка на град Пловдив“. Наградата се присъжда за техните успехи, с които са допринесли за развитието и популяризирането на града. Решението бе гласувано днес с пълно единодушие на сесия на Общински съвет – Пловдив. Високото отличие ще бъде връчено лично от кмета на града Костадин Димитров и председателя на Общински съвет – Пловдив Атанас Узунов. Удостояването с отличието, съгласно „Наредбата за символиката и отличията на Община Пловдив“ (гл. IV, чл. 32-34), се случва за трета поредна година. През 2024 г. бяха отличени 14 млади творци, през 2025 г. – 19, а тази година техният брой е 23-ма.

Списък на удостоените с „Почетна значка на град Пловдив“:

1. Сюзанна Арутюнян-Василевска – театрален мениджър, културен деец, директор на Драматичен театър – Пловдив.

2. Матей Атанасов (15 г.) – ученик в МГ „Акад. Кирил Попов“, изявен артист, част от вокалната и актьорската група на „Академия на госпожа Опера“ към Държавна опера – Пловдив.

3. Симеон Попов (25 г.) – изявен концертиращ музикант, перкусионист, основател на частна музикална школа с най-многобройния клас по ударни инструменти в града.

4. Мейв-Ашлинг Брендан Мак Гонегал (25 г.) – отличителна млада арфистка с богата концертна практика и солистичен опит, съчетаващ класическа прецизност с модерно излъчване.

5. Дамяна Димитрова – соло-флейтист от младото поколение български музиканти в Държавна опера – Пловдив и преподавател по флейта в НУМТИ „Добрин Петков“.

6. Елин Стоянова (28 г.) – куклена актриса в Държавен куклен театър – Пловдив.

7. Марияна Стоева (16 г.) – ученичка, специалност „Цигулка“, концертмайстор на Симфоничния оркестър на НУМТИ „Добрин Петков“ и първа цигулка в училищния ансамбъл Струнен квартет „Добрин Петков“.

8. Мартин Йорданов (17 г.) – ученик, специалност „Тромпет“ в НУМТИ „Добрин Петков“ и водач на тромпетовата група в Симфоничния оркестър на училището.

9. Стоян Миндов (17 г.) – ученик, специалност „Поп и джаз пеене“ в НУМТИ „Добрин Петков“, лауреат на множество национални и международни награди.

10. Йоана Владимирова – ученичка в 12. клас, специалност „Театрален, кино и телевизионен декор“ в НГСЕИ – Пловдив, активен участник и носител на множество награди от многобройни изложби, пленери и конкурси.

11. Сияна Христозова – ученичка в 12. клас, специалност „Театрален, кино и телевизионен декор“ в НГСЕИ – Пловдив, носител на многобройни награди от конкурси, изложби и състезания.

12. Радост Костадинова – ученичка в 12. клас, специалност „Драматичен театър“ в НГСЕИ – Пловдив, носител на многобройни награди от престижни национални форуми.

13. Никол Колева – ученичка в 12. клас, специалност „Грим и перуки“ в НГСЕИ – Пловдив, с високи творчески постижения в областта на приложните изкуства.

14. Мирела Митева (9 г.) – ученичка в ОУ „Елин Пелин“, възпитаник на музикална школа „Арт Войс Център“; занимава се с пеене, пиано, модерни танци и математика; носител на първи награди и Гран при от многобройни конкурси.

15. Леда Христова (11 г.) – ученичка в СУ „Свети Патриарх Евтимий“, възпитаник на музикална школа „Арт Войс Център“ с високи творчески постижения в областта на вокалното изкуство.

16. Анабел Печилкова (9 г.) – ученичка в НУ „П. Р. Славейков“, състезателка по модерен балет в Спортен клуб „Ера“ – Пловдив; трикратен европейски шампион и вицесветовен шампион за соло Jasmin в Испания, с 22 титли като соло изпълнител в категория „Мини“ от състезания у нас и в чужбина

17. Елизабет Амбарцумян (9 г.) – ученичка в НУМТИ „Добрин Петков“, профил „Пиано“, възпитаник на вокална школа „Highlight Singing Academy“; съчетаваща вокален талант (пее на 7 езика) с умения на пианист и композитор; носителка на 103 купи и отличия от конкурси в страната и чужбина.

18. Георги Иванов – ученик в 12. клас, специалност „Рекламна графика“ в НХГ „Цанко Лавренов“ – Пловдив, носител на множество награди от престижни конкурси и изложби.

19. Мария Мицкова – ученичка в 11. клас, специалност „Стенопис“ в НХГ „Цанко Лавренов“ – Пловдив, носител на множество награди от престижни конкурси и изложби.

20. Кристина Стойнова – ученичка в 12. клас, специалност „Иконопис“ в НХГ „Цанко Лавренов“ – Пловдив, носител на множество награди от престижни конкурси и изложби.

21. Габриела Павлова – студентка в АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“, изявен народен изпълнител от Тракийската фолклорна област с уникален глас, богата творческа дейност и престижни отличия.

22. Вельо Кесяков – студент II курс, специалност „Тромпет“ в АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“, един от водещите млади изпълнители в страната с множество международни отличия.

23. Теодор Караколев – докторант в АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“, изкуствовед и журналист; съчетава научни изследвания върху архитектурния модернизъм и православното изкуство с активното им популяризиране.