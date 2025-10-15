Нова изложба и специална програма в Музея на авиацията

Музеят на авиацията – филиал на Националния военноисторически музей, ще отбележи Деня на авиацията и Военновъздушните сили на 16 октомври (четвъртък) от 9.30 до 17.00 ч.

Празничната програма ще започне в 11.00 часа с тържествен строй с участието на военнослужещи от 24 авиобаза – Крумово и откриването на най-новата фотоизложба „Прекършени криле“. Тя представя съдбата на български летци след държавния преврат от 9 септември 1944 г. и последвалия т. нар. Народен съд (декември 1944 – април 1945) – убити или хвърлени в затвора, уволнени по „подозрения“ и изпратени в лагерите „Белене“ и „Куциян“ или просто „освободени от служба“ и оставени без дом и прехрана.

През целия ден в експозицията на Музея ще се прожектира филмът „Балан: Спомени летят“, посветен на военния летец и един от пионерите на българската бойна авиация Владимир Балан, изчезнал безследно през септември 1944 г.

От 12.00 до 16.30 ч. посетителите ще имат възможност да разгледат отвътре пилотската кабина и салона на един от атрактивните експонати във външната експозиция на Музея – самолет Ан-2.

Събитията от програмата са включени в цената на билета.